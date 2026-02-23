Sistema 911 inicia revisión de personal tras encontrar irregularidades administrativas

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencia (911) abrió un proceso de verificación y validación legal del personal, luego de constatar irregularidades administrativas tras la asunción de la nueva administración, donde se detectó vacíos administrativos, expedientes incompletos y acuerdos sin respaldo legal suscritos por la Comisión Interventora. Mediante el Decreto Ejecutivo PCM 11-2023 y sus prórrogas PCM 07-2024 y PCM 11-2025, se estableció una Comisión Interventora del SNE 911 con vigencia hasta el 28 de febrero de 2026, manteniendo facultades legales para la administración contractual de la institución. Sin embargo, la nueva administración detectó que tres miembros de la Comisión Interventora habían abandonado sus funciones, afectando la operación de la institución, incluida la Dirección de Talento Humano, con expedientes incompletos y documentos irregulares.

De igual forma, se identificaron algunos acuerdos presuntamente suscritos por la Comisión Interventora a favor de algunos empleados. Ante esta situación, la administración actual del 911 inició un de revisión legal del personal, con el objetivo de confirmar que cumpla con los requisitos de ingreso, evaluaciones técnicas y pruebas de confianza correspondientes. Explicaron que este recurso humano será debidamente capacitado, evaluado y certificado conforme a los estándares de rigurosidad que demanda la entidad.

Sin ingreso del personal

Lo anterior ocurre luego de que en horas tempranas, algunos empleados no pudieron ingresar a las instalaciones debido a su ausencia en supuestos listados oficiales y solo se estaba permitiendo el acceso a personal de los listados internos. "No nos han dado ninguna razón por la cual no nos dejan pasar. Solo nos buscan en una lista y, si no aparecemos, no ingresamos. No tenemos notificación, ni carta de despido", manifestaron. La excomisionada del 911, Miroslava Cerpas, denunció que empleados de la misma institución fueron despedidos indirectamente. "No será más fácil que acepte el actual director del Sistema Nacional de Emergencias 911 Honduras que no firma nada, porque aún no tiene delegación del ministro de la Presidencia y el 911 es una dirección de esa secretaría". Cuestionó: "No solo despide indirectamente, sino que no tiene facultades para hacerlo. El director dice el acuerdo de una institución que es parte del organigrama interno de la Secretaría de la Presidencia".