Empleada del 911 clama entre lágrimas por falta de acceso a su puesto de trabajo

Tegucigalpa, Honduras.- Una empleada del Sistema Nacional de Emergencia 911, identificada como Sofía Vides, cuestionó entre llantos y oraciones, que se les impida ingresar a sus puestos de trabajo pese a no haber recibido notificación formal de despido.

Bastante afectada por la situación, Vides afirmó que la decisión de permitir o negar el acceso no debería responder a criterios políticos. “Tengo tres años de estar trabajando aquí y no nos han dicho nada ni permitido el acceso”, expresó, al tiempo que señaló que alrededor de 30 personas permanecen en la misma situación.

La trabajadora también manifestó preocupación por la condición de algunos de sus compañeros que, según relató, enfrentan problemas de salud o se encuentran en estado de embarazo. “Duele ver a la gente afuera llorando, gente que tiene necesidad”, declaró.

Un video de la joven, llorando y elevando una oración a Dios en la que le dice: "Una política no dice quién entra y quién no, Señor. Eres tú quien decide, padre, eres tú, Señor".