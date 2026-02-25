911 seguirá operando y anuncia verificación de personal tras detectar irregularidades

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencias (SNE 9‑1‑1) informó que mantiene su operatividad de forma permanente y normal en todo el territorio nacional, pese a los ajustes administrativos que atraviesa la institución.
La entidad informó que continúa desarrollando un proceso de verificación del personal con vínculo contractual válido, con el objetivo de confirmar que cada integrante cumple con los requisitos de ingreso, evaluaciones técnicas y pruebas de confianza establecidos por la ley.
La revisión responde tras la denuncia de la detección de irregularidades administrativas en los expedientes del recurso humano durante la transferencia de la nueva administración, tras la salida de la anterior Comisión Interventora, cuya vigencia culmina el 28 de febrero de 2026.
De igual forma, se identificaron algunos acuerdos presuntamente suscritos por la Comisión Interventora a favor de algunos empleados.
Autoridades del 9‑1‑1 han enfatizado que esta medida no afecta la atención de emergencias; la línea nacional 9‑1‑1 sigue recibiendo llamadas y canalizando los casos con prontitud a las instituciones correspondientes, tal como dicta la misión institucional de “salvar vidas” y proteger los bienes de la población hondureña.
Sin acceso
En días recientes, varios trabajadores denunciaron que no les fue permitido ingresar a sus turnos pese a presentarse en hora laboral, argumentando que sus nombres no figuraban en listados oficiales actualizados.
Representantes de la nueva gestión aseguran que este control responde a la identificación de acuerdos emitidos a favor de determinados empleados sin cumplir con los procedimientos establecidos, por lo que la revisión legal es necesaria para corregir dichas fallas.
La entidad reiteró que todo el personal que cumpla con los estándares requeridos será debidamente capacitado, evaluado y certificado conforme a la normativa interna, reforzando así la confianza ciudadana en su actuar.