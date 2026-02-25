911 seguirá operando y anuncia verificación de personal tras detectar irregularidades

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencias (SNE 9‑1‑1) informó que mantiene su operatividad de forma permanente y normal en todo el territorio nacional, pese a los ajustes administrativos que atraviesa la institución.

La entidad informó que continúa desarrollando un proceso de verificación del personal con vínculo contractual válido, con el objetivo de confirmar que cada integrante cumple con los requisitos de ingreso, evaluaciones técnicas y pruebas de confianza establecidos por la ley.

La revisión responde tras la denuncia de la detección de irregularidades administrativas en los expedientes del recurso humano durante la transferencia de la nueva administración, tras la salida de la anterior Comisión Interventora, cuya vigencia culmina el 28 de febrero de 2026.