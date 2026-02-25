Guanaja vuelve a las urnas: CNE ordena repetir elecciones por irregularidades

Según las autoridades del ente electoral, con esta medida se busca restablecer la confianza del electorado y garantizar que la voluntad popular sea respetada sin tachaduras ni cuestionamientos legales.

La decisión responde al cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) el pasado 30 de enero de 2026.

Honduras.- El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) ha convocado oficialmente a un nuevo proceso electoral en Guanaja , Islas de la Bahía , para definir quiénes integrarán la Corporación Municipal, luego de que se denunciaran diversas irregularidades en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre de 2025.

La cita democrática ya tiene fecha, será el domingo 15 de marzo de 2026. Ese día, todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del municipio deberán reactivarse para recibir a los ciudadanos que, por segunda vez, en menos de seis meses, acudirán a las urnas para decidir el futuro de su localidad.

Para asegurar que el proceso sea ideal, el CNE ya puso en marcha su maquinaria administrativa. La Dirección de Organizaciones Políticas y Candidaturas (DOPC) ha recibido instrucciones precisas para coordinar con los partidos políticos todas las acciones necesarias, buscando que el desarrollo del evento sea fluido y transparente.



En ese sentido, la Dirección Electoral presentará los requerimientos técnicos y logísticos ante la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE), asegurando que no falte material ni recursos en la isla.



El componente tecnológico también será reforzado. La Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas tiene la tarea de adecuar el sistema informático específicamente para estos comicios, evitando cualquier vulnerabilidad que pudiera empañar el conteo de los votos en el nivel electivo municipal.



A nivel normativo, la Secretaría General del CNE está encargada de remitir al Pleno de Consejeros el borrador del Reglamento Especial para estas elecciones. Este documento será la base legal que regirá cada movimiento de los actores políticos y funcionarios durante la jornada de votación en Guanaja.



Para garantizar la seguridad y el traslado de los materiales, las autoridades instruyeron a los encargados del Proyecto de Transporte solicitar el acompañamiento y apoyo logístico de las Fuerzas Armadas de Honduras para el despliegue del material electoral.



Por su parte, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall García, ha sido autorizada para gestionar ante la Secretaría de Educación la habilitación de los centros educativos públicos, inmuebles que servirán una vez más como los centros de votación donde los isleños ejercerán su derecho.



Cabe mencionar que la certificación de esta convocatoria fue extendida en Tegucigalpa, contando con el respaldo y las firmas de la consejera presidenta, Ana Paola Hall García; el consejero secretario, Marlon David Ochoa Martínez; la consejera vocal, Cossette Alejandra López-Osorio Aguilar; y la secretaria general, Telma Cristina Martínez.



Según el órgano electoral, esta decisión radical pero necesaria forma parte de las acciones orientadas a garantizar que los ciudadanos habilitados en Guanaja puedan votar con total transparencia.

