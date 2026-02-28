Rosa Elena, hija de "Pepe" Lobo, es juramentada como embajadora de Honduras en Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.- Rosa Elena Lobo Juárez, hija del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, (2010- 2014), fue juramentada la tarde del viernes como la nueva embajadora de Honduras en Guatemala.

La ceremonia oficial fue presidida por la canciller de la República, Mireya Agüero, quien tomó la promesa de ley a la ahora diplomática en un acto celebrado en el Despacho de la Cancillería.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la designación de Lobo Juárez responde a "la visión del presidente Nasry Asfura Zablah, orientada a fortalecer la presencia diplomática del país" en la región centroamericana.