Rosa Elena, hija de "Pepe" Lobo, es juramentada como embajadora de Honduras en Guatemala

Con su mano sobre la Constitución, Lobo Juárez fue juramentada como embajadora en Guatemala para fortalecer los vínculos culturales, comerciales y diplomáticos

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 07:28
Su designación como embajadora se oficializó en una ceremonia encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras.

 Foto: @Cancilleria

Tegucigalpa, Honduras.- Rosa Elena Lobo Juárez, hija del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, (2010- 2014), fue juramentada la tarde del viernes como la nueva embajadora de Honduras en Guatemala.

La ceremonia oficial fue presidida por la canciller de la República, Mireya Agüero, quien tomó la promesa de ley a la ahora diplomática en un acto celebrado en el Despacho de la Cancillería.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la designación de Lobo Juárez responde a "la visión del presidente Nasry Asfura Zablah, orientada a fortalecer la presencia diplomática del país" en la región centroamericana.

Las autoridades destacaron la importancia de mejorar las relaciones bilaterales con Guatemala, nación que" históricamente ha mantenido estrechos vínculos culturales, comerciales y diplomáticos con Honduras".

El nuevo nombramiento busca dar continuidad al diálogo diplomático y a la coordinación bilateral en áreas estratégicas que contribuyan al crecimiento económico, la integración centroamericana y el fortalecimiento de las relaciones internacionales.

Juramentan a Roberto Flores Bermúdez como embajador de Honduras ante EUA

Lobo Juárez asume ahora el compromiso de profundizar la agenda común entre ambas naciones, promover mayores espacios de integración regional y fortalecer los lazos de amistad.

Rosa Elena Lobo Juárez es hija del exmandatario Porfirio Lobo Sosa y está casada con un ciudadano de Turquía desde 2013.

