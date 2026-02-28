Barcelona vs Villareal EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de LaLiga de España en directo

Barcelona, España.- El líder de LaLiga, el FC Barcelona , vuelve a escena este sábado ante Villareal en el Camp Nou con un incentivo especial: alcanzar una victoria que adorne los 100 partidos de Hansi Flick al frente del banquillo azulgrana. El técnico alemán llega a la cifra redonda con números contundentes y la ambición intacta en un tramo decisivo de la temporada.

Tras recuperar el primer puesto la pasada jornada aprovechando el pinchazo del Real Madrid, el Barça afronta el doble reto de ganar al tercer clasificado en el Camp Nou dando un paso adelante en su juego antes de afrontar, el martes, la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Si quiere jugar por segundo año consecutivo la final de la competición del KO, el defensor del título tendrá la difícil misión de remontar un 4-0 en contra. "Difícil, pero no imposible", ha insistido Flick en una semana en la que ha cumplido 61 años.

Pero antes, el técnico alemán, con un balance de 74 victorias, 9 empates y 16 derrotas, intentará redondear el 75% de triunfos frente al Villarreal. Y lo hará sin Frenkie de Jong, que en el entrenamiento del jueves sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha.

Sin el internacional neerlandés, un fijo en las alineaciones que estará entre cinco y seis semanas de baja, Flick deberá elegir quién acompaña a Pedri en la medular.

Marc Bernal y Marc Casadó serían las opciones más obvias para suplir al capitán azulgrana, pero no sería descabellado que el versátil zaguero Eric Garcia ocupara la posición de mediocentro, algo que ya ha hecho esta temporada.

En cualquier caso, la presencia de Pedri, que ante el Levante reapareció tras superar una lesión muscular, será fundamental en las próximas semanas.

Al Barça le espera un calendario exigente con la disputa de partidos complicados en LaLiga: Villarreal, Athletic Club, Sevilla y Rayo Vallecano; el duelo de semifinales de la Copa del Rey y la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Newcastle.

Por su parte, el Villarreal llega a Barcelona con el objetivo de sumar su primera victoria ante uno de los equipos grandes de LaLiga, ya que todavía no ha sido capaz de ganar a ninguno de los equipos que junto a ellos, han disputado este curso la Liga de Campeones.

El equipo de Marcelino, que se ha impuesto en sus dos últimas visitas al Barça, llega además avalado por los 51 puntos que acumula y que le mantienen en la tercera posición, con nueve puntos menos que el Real Madrid y tres más que el Atlético.

El 'Submarino amarillo' ha sido capaz de recuperar el pulso de resultados en la última semana, con sus triunfos en los duelos autonómicos ante el Levante y el Valencia, seis puntos que le han permitido volver a recuperar la distancia sobre sus perseguidores.