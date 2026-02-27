Pablo Amo se refiere sobre a la posibilidad de dirigir a la selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A la espera de que la Federación de Fútbol de Honduras haga oficial el nombre del nuevo técnico de la Selección de Honduras, el español Pablo Amo ha desmentido tener un acuerdo verbal para dirigir a la Bicolor en el proceso 2026-2030.
A través de un breve mensaje compartido por el periodista Javier Galvez a EL HERALDO, Amo negó las versiones que daban por hecho su llegada al banquillo de la H y haber tenido comunicación con la Federación.
"No es información cierta", fue el breve mensaje del exasistente de Luis de la Fuente en la Selección de España.
Tal y como informaba EL HERALDO el pasado jueves, a pesar de que Pablo Amo había tomado fuerza en las últimas horas finalmente no será el elegido.
El nombre del nuevo entrenador de la Selección Nacional se mantiene bajo reserva a solicitud del director deportivo Francis Hernández, quien ha manejado el proceso con discreción. La elección responde a un perfil específico que incluye experiencia en formación y desarrollo de futbolistas, además de una visión estructural del trabajo en selecciones.