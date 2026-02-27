Pablo Amo se refiere sobre a la posibilidad de dirigir a la selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A la espera de que la Federación de Fútbol de Honduras haga oficial el nombre del nuevo técnico de la Selección de Honduras, el español Pablo Amo ha desmentido tener un acuerdo verbal para dirigir a la Bicolor en el proceso 2026-2030.

A través de un breve mensaje compartido por el periodista Javier Galvez a EL HERALDO, Amo negó las versiones que daban por hecho su llegada al banquillo de la H y haber tenido comunicación con la Federación.