Los candidatos para dirigir a la Selección de Honduras: uno fue mano derecha de Luis Enrique

¿Quiénes son los candidatos para dirigir a la Selección Nacional de Honduras? Tras la elección del director deportivo, en la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) suenan los siguientes nombres para tomar las riendas de la Bicolor.
La Selección de Honduras se quedó sin DT desde noviembre cuando no se consiguió la clasificación al Mundial 2026 y terminó el proceso de Reinaldo Rueda, mandamás que estuvo en su segundo proceso con la Bicolor tras la eliminatoria a Sudáfrica 2010 donde se consiguió el boleto.
Este 20 de enero, la FFH anunció al español Francis Hernández como nuevo director deportivo de la Selecciones Nacionales. Él se encargará de la gestión en todas las Selecciones y será parte de la elección del nuevo técnico en la Mayor.
José Ernesto Mejía, secretario de la FFH, dijo que tienen las hojas de vida de entrenadores americanos, europeos y hasta de Asia. La elección se dará antes del mes de marzo para enfrentar una de las dos fechas con el nuevo mandamás.
El principal candidato es el español Jesús Casas, quien fue asistente y mando derecha de Luis Enrique en la Selección de España. Su última experiencia fue como DT de la Selección de Iraq con quien consiguió el título del Golfo en 2023 y los encaminó hacia el repechaje mundialista.
Otro de los candidatos es el también español Pablo Amo, que ha trabajado como asistente técnico de Luis de la Fuente, actual DT de España. Su última experiencia fue con Al Arabi de Qatar.
Otro nombre que ha sonado fuerte es Pedro Troglio, quien conoce al fútbol hondureño y en su momento ya ha sido considerado por la FFH. Incluso, en su momento lo buscaron para ser interino, pero se negó.
Un nombre que volvió a sonar es el del colombiano Juan Carlos Osorio, pero quedó descartado porque el mandamás busca otras opciones. Varios directivos también buscan cambiar la escuela colombiana.
Al listado se sumó John Herdman, quien dirigió a las selecciones masculinas y femeninas de Canadá, pero este finalmente fue designado como DT de Indonesia.