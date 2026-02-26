Vehículo partido en dos y un muerto: imágenes del accidente en Tocoa

Un vehículo quedó partido a la mitad sobre la carretera CA-13 tras el violento choque frontal registrado la noche del jueves en la comunidad de Taujica, entre Tocoa y Trujillo, en el departamento de Colón.
En el lugar perdió la vida el joven Breydon Fúnez, quien ya fue identificado.
Las imágenes captadas en la escena muestran uno de los pick up completamente destruido, con la cabina separada del resto de la estructura debido a la magnitud del impacto.
A varios metros quedaron esparcidas piezas mecánicas, incluyendo el motor y la batería, mientras que el otro automotor terminó con las llantas hacia arriba y la parte frontal reducida a amasijos de hierro.
El fuerte estruendo alertó a vecinos del sector, quienes llegaron hasta el lugar y auxiliaron a los heridos atrapados entre los restos metálicos. Las fotografías evidencian la violencia del impacto, con partes del vehículo dispersas a lo largo de la vía.
Breydon Fúnez, quien era hijo de un reconocido empresario y comerciante de Colón, fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.
Se informó que el joven será velado en la funeraria Amor Eterno, ubicada en la zona del mercado de Tocoa.
Otras personas resultaron heridas, entre ellas Julio Arita, originario de la comunidad de Salamá, Tocoa, así como un adulto mayor que sufrió lesiones en la cabeza y posibles fracturas.
De acuerdo con reportes preliminares, la colisión ocurrió cuando uno de los vehículos habría invadido el carril contrario. Sin embargo, las autoridades de Tránsito aún no han emitido el informe oficial que determine las causas exactas del accidente.
La escena quedó bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se removían los restos de los automotores que quedaron prácticamente inservibles tras el impacto.