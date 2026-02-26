  1. Inicio
Vehículo partido en dos y un muerto: imágenes del accidente en Tocoa

Un violento accidente vial en la carretera CA-13, a la altura de Taujica, dejó como saldo un fallecido y varios heridos. La víctima fue identificada como Breydon Fúnez

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 21:14
Un vehículo quedó partido a la mitad sobre la carretera CA-13 tras el violento choque frontal registrado la noche del jueves en la comunidad de Taujica, entre Tocoa y Trujillo, en el departamento de Colón.

Foto: Redes sociales
En el lugar perdió la vida el joven Breydon Fúnez, quien ya fue identificado.

 Foto: Redes sociales
Las imágenes captadas en la escena muestran uno de los pick up completamente destruido, con la cabina separada del resto de la estructura debido a la magnitud del impacto.

Foto: Redes sociales
A varios metros quedaron esparcidas piezas mecánicas, incluyendo el motor y la batería, mientras que el otro automotor terminó con las llantas hacia arriba y la parte frontal reducida a amasijos de hierro.

 Foto: Redes sociales
El fuerte estruendo alertó a vecinos del sector, quienes llegaron hasta el lugar y auxiliaron a los heridos atrapados entre los restos metálicos. Las fotografías evidencian la violencia del impacto, con partes del vehículo dispersas a lo largo de la vía.

 Foto: Redes sociales
Breydon Fúnez, quien era hijo de un reconocido empresario y comerciante de Colón, fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.

Foto: Redes sociales
Se informó que el joven será velado en la funeraria Amor Eterno, ubicada en la zona del mercado de Tocoa.

 Foto: Redes sociales
Otras personas resultaron heridas, entre ellas Julio Arita, originario de la comunidad de Salamá, Tocoa, así como un adulto mayor que sufrió lesiones en la cabeza y posibles fracturas.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con reportes preliminares, la colisión ocurrió cuando uno de los vehículos habría invadido el carril contrario. Sin embargo, las autoridades de Tránsito aún no han emitido el informe oficial que determine las causas exactas del accidente.

 Foto: Redes sociales
La escena quedó bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se removían los restos de los automotores que quedaron prácticamente inservibles tras el impacto.

 Foto: Redes sociales
