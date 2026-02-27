Duro rival para el Lech Poznán de Luis Palma en octavos de Conference League

Las series se disputarán a doble partido, con encuentros de ida y vuelta entre el 12 y 19 de marzo, y en caso de empate global habrá tiempo extra y penales para definir a los clasificados.

San Pedro sula, Honduras .- La fase decisiva comienza a tomar forma en Europa. Los octavos de final de la UEFA Europa Conference League 2025-2026 ya tienen definidos sus enfrentamientos y el panorama promete intensidad, estadios encendidos y series muy equilibradas en la lucha por avanzar a cuartos de final.

El duelo que abre la llave es el del Lech Poznań frente al Shakhtar Donetsk, un cruce que enfrenta el orden y la fortaleza del fútbol polaco ante la experiencia internacional del conjunto ucraniano, habitual protagonista en competiciones continentales.

En otro choque de alto perfil, el AZ Alkmaar se medirá al Sparta Praga, una serie que promete dinamismo y propuesta ofensiva, con dos clubes que históricamente compiten bien en torneos europeos.

Desde Inglaterra, el Crystal Palace enfrentará al AEK Larnaca, en una eliminatoria donde el conjunto británico parte con cartel de favorito, pero deberá cuidarse del orden táctico del equipo chipriota.

La Fiorentina chocará ante el Raków Częstochowa, en un enfrentamiento que combina tradición italiana con el crecimiento sostenido del cuadro polaco, que ya ha demostrado competitividad en el escenario internacional.

Uno de los duelos más llamativos será el del Samsunspor contra el Rayo Vallecano, una serie que mezcla intensidad turca con el estilo vertical del conjunto madrileño, prometiendo partidos abiertos y de alta exigencia física.

Por su parte, el Celje se verá las caras con el AEK Atenas, en un cruce regional que garantiza ambiente caliente en las gradas y una disputa cerrada en lo futbolístico.

El Sigma Olomouc enfrentará al Mainz 05, en una llave donde el equipo alemán intentará imponer su disciplina táctica frente a un rival que buscará hacerse fuerte en casa.

Finalmente, el HNK Rijeka jugará ante el RC Estrasburgo, un cruce que luce parejo sobre el papel y que podría definirse por detalles en ambos encuentros.

La Conference League entra así en su etapa más emocionante, donde los errores se pagan caro y cada gol puede marcar el rumbo hacia el sueño continental. Los octavos están listos y Europa espera noches inolvidables.

TODOS LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

Lech Poznań vs Shakhtar Donetsk

AZ Alkmaar vs Sparta Praga

Crystal Palace vs AEK Larnaca

Fiorentina vs Raków Częstochowa

Samsunspor vs Rayo Vallecano

Celje vs AEK Atenas

Sigma Olomouc vs Mainz 05

HNK Rijeka vs RC Estrasburgo