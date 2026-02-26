Luis Palma asiste en triunfo de Lech Poznán que avanzó a octavos de Conference League

El delantero catracho es titularísimo y pieza fundamental del Lech Poznán. Hoy volvió a ser importante para sellar el boleto a la siguiente ronda de la competición internacional.

Poznan, Polonia .- Luis Palma vuelve a destacar con el Lech Poznán. El futbolista hondureño fue titular y dio la asistencia para el gol del triunfo del equipo polaco 1-0 contra el KuPS Kuopio de Finlandia con el cual clasificaron a octavos de final de la UEFA Conference League.

Palma, que jugó todo el partido al igual que en la ida, rozó firmar un golazo con un tiro libre que pasó muy cerca de la esquina superior derecha de la portería del KuPS en el minuto 19.

La asistencia del hondureño llegó en el 65' y el gol fue obra del delantero español Pablo Rodríguez para certificar la victoria y clasificación del Lech Poznán a octavos de final.

Con esta victoria, el equipo polaco cerró la serie con un contundente 3-0 global y aseguró su lugar entre los mejores 16 de la Conference League.

Lech Poznán y Luis Palma conocerán este viernes a su rival en octavos tras el sorteo que realizará la UEFA en su sede, después de los sorteos de la Champions y Europa League.

El Lech Poznán podría enfrentar al Rayo Vallecano o al Shakhtar Donetsk de Ucrania. Con el equipo español ya jugó en la fase liga, perdiendo 3-2 en España en un partido que el hondureño Luis Palma marcó un gol.