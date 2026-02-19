  1. Inicio
Luis Palma y el Lech Poznan avanzan a octavos de la Conference League

El hondureño Luis Palma ayudó a su club para dar un paso más en la Conference League ante el KuPS de Finlandia

Luis Palma estuvo todo el partido con el Lech Poznan por Conference.

 Foto: Cortesía @LechPoznan

Kuopio, Finlandia.- El Lech Poznan, con el hondureño Luis Palma siendo titular, inició con pie derecho los play-offs de la fase eliminatoria de la Conference League 2025-2026 ganando 2-0 al KuPS.

Los polacos celebraron gracias a los goles de Antoni Kozubal (9) y Taofeek Ismaheel (41) en el estadio Tammela de la ciudad de Tampere (Finlandia). Los locales se quedaron con un jugador menos al minuto 12 por la expulsión de Joslyn Luyeye-Lutumba.

El hondureño Luis Palma fue estelar en el compromiso y disputó todo el encuentro ante el conjunto finlandés y tuvo una gran participación, siendo uno de los mejores.

Ahora, Lech Poznan esperará para el partido de este jueves 26 de febrero en el estadio Municipal de Poznan desde las 2 de la tarde y definir al vencedor.

El club que avance de este cruce esperará por el Rayo Vallecano español o Shakhtar Donetsk ucraniano en los octavos de final. Esta etapa tendrá un sorteo que se celebrará el 27 de febrero.

La final de la Conference League 2025-2026 se programó para disputarse el próximo 27 de mayo de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig en Alemania.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

