Luis Palma y el Lech Poznan avanzan a octavos de la Conference League

Kuopio, Finlandia.- El Lech Poznan, con el hondureño Luis Palma siendo titular, inició con pie derecho los play-offs de la fase eliminatoria de la Conference League 2025-2026 ganando 2-0 al KuPS.
Los polacos celebraron gracias a los goles de Antoni Kozubal (9) y Taofeek Ismaheel (41) en el estadio Tammela de la ciudad de Tampere (Finlandia). Los locales se quedaron con un jugador menos al minuto 12 por la expulsión de Joslyn Luyeye-Lutumba.
El hondureño Luis Palma fue estelar en el compromiso y disputó todo el encuentro ante el conjunto finlandés y tuvo una gran participación, siendo uno de los mejores.
Ahora, Lech Poznan esperará para el partido de este jueves 26 de febrero en el estadio Municipal de Poznan desde las 2 de la tarde y definir al vencedor.
El club que avance de este cruce esperará por el Rayo Vallecano español o Shakhtar Donetsk ucraniano en los octavos de final. Esta etapa tendrá un sorteo que se celebrará el 27 de febrero.
La final de la Conference League 2025-2026 se programó para disputarse el próximo 27 de mayo de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig en Alemania.