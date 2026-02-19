  1. Inicio
El expríncipe Andrés sale en libertad luego de 10 horas detenido en Londres

El hermano del rey Carlos III abandona la comisaría horas después de ser detenido, según publican medios británicos, que lo fotografiaron al salir del recinto

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 13:53
El expríncipe Andrés fue fotografiado saliendo de la comisaría de Aylsham (Norfolk) en Reino Unido, luego su arresto que duró diez horas.

 Foto: EFE

Londres, Reino Unido.- El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue fotografiado este jueves a su salida de una comisaría de Norfolk (este de Inglaterra) casi 10 horas después de haber sido arrestado por la Policía británica bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por presuntas filtraciones de información sensible al pedófilo convicto Jeffrey Epstein, publican medios británicos.

El exduque de York fue fotografiado saliendo de la comisaría de Aylsham (Norfolk) alrededor de las 20 horas).

La detención del expríncipe Andrés y los hechos que lo llevaron a su caída

El hermano del rey Carlois III iba vestido con una camisa polo verde y chaqueta, iba montado en la parte trasera del coche y recostado para intentar esquivar las cámaras, relatan medios.

Una familia real golpeada por escándalos

El arresto este jueves de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, es el último capítulo de una serie de episodios polémicos que han sacudido a la familia real británica desde la abdicación del rey Eduardo VIII en 1936.

Andrés, antiguo duque de York, que hoy cumple 66 años, fue detenido en una casa de campo en Sandringham, en el este de Inglaterra, por supuesta conducta en cargo público cuando era representante especial de Comercio, puesto que ocupó entre 2001 y julio de 2011.

Capturas de pantalla que muestran las distintas reacciones de la prensa británica sobre la detención del expríncipe Andrés, este jueves.

(Foto: EFE)

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, fue detenido bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres.

Nota en desarrollo...

Redacción web
Redacción/EFE

