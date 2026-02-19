El expríncipe Andrés sale en libertad luego de 10 horas detenido en Londres

Londres, Reino Unido.- El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue fotografiado este jueves a su salida de una comisaría de Norfolk (este de Inglaterra) casi 10 horas después de haber sido arrestado por la Policía británica bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por presuntas filtraciones de información sensible al pedófilo convicto Jeffrey Epstein, publican medios británicos. El exduque de York fue fotografiado saliendo de la comisaría de Aylsham (Norfolk) alrededor de las 20 horas).

El hermano del rey Carlois III iba vestido con una camisa polo verde y chaqueta, iba montado en la parte trasera del coche y recostado para intentar esquivar las cámaras, relatan medios.



Una familia real golpeada por escándalos

El arresto este jueves de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, es el último capítulo de una serie de episodios polémicos que han sacudido a la familia real británica desde la abdicación del rey Eduardo VIII en 1936. Andrés, antiguo duque de York, que hoy cumple 66 años, fue detenido en una casa de campo en Sandringham, en el este de Inglaterra, por supuesta conducta en cargo público cuando era representante especial de Comercio, puesto que ocupó entre 2001 y julio de 2011.