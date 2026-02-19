La detención del expríncipe Andrés y los hechos que lo llevaron a su caída

Londres, Reino Unido.- La detención este jueves de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, supone un capítulo más en una vida plagada de escándalos y acerca al que fuera el hijo predilecto de fallecida Isabel II a su caída definitiva por el cerco de la Justicia. La presión ejercida por el monarca en las últimas semanas para que el expríncipe colaborase voluntariamente con la Policía por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein desembocó hoy en un arresto por supuesta mala conducta en un cargo público.

En el día que cumple 66 años, Andrés ya no será recordado como un héroe de la guerra de las Malvinas, como el 'playboy' de la familia real o como el excéntrico marido de Sarah Ferguson, sino como un personaje siniestro a quien los títulos y privilegios han protegido hasta ahora. El escándalo de los llamados 'Papeles Epstein' puede ser el último clavo en el ataúd de su carrera, tras convertirse en el primer miembro de alto rango de la familia real británica en la historia moderna en ser arrestado. Aunque siempre ha negado su implicación en la red de abusos sexuales a menores del financiero estadounidense, fallecido en prisión en 2019, su madre y su hermano tomaron medidas para apartarlo progresivamente de la vida pública.

Andrés fue despojado el pasado octubre del título de príncipe por el rey, ya que los pasos que dio para desvincularse de la familia real, como renunciar a todos sus honores, no habían sido suficientes para el monarca. Carlos III también le ordenó entonces abandonar el palacio que ocupaba en Windsor -por el que pagaba un simbólico "grano de pimienta"- para instalarse en la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde fue hoy detenido por la Policía del Valle del Támesis.

La cronología de los hechos que lo acusan

Y la detención de Andrew Mountbatten-Windsor, culmina décadas de polémicas en torno a la relación con el caso Epstein del expríncipe, que en 2015 fue acusado por Virginia Giuffre ante un tribunal de Florida (EE.UU.) de mantener relaciones con ella cuando era menor. Estas son las fechas más destacadas del caso: 1999: El príncipe conoce a Epstein a través de la novia de este, Ghislaine Maxwell, aunque su secretario aseguró que la relación se remontaba a principios de los 90. En el juicio a Maxwell, también colaboradora del magnate que fue condenada por trata sexual, se relató que Andrés estuvo en el avión privado de Epstein con una menor de 14 años a mediados de los 90. 10 marzo 2001: Virginia Giuffre afirma haber mantenido relaciones sexuales con Andrés a los 17 años en Londres y Nueva York, y haber participado con él en una orgía en la isla privada de Epstein; Andrés niega ser quien aparece en una fotografía de esa época. 6 diciembre 2010: Es fotografiado junto a Epstein, recién salido de prisión tras una condena por delitos sexuales, y grabado en su apartamento de Manhattan (EE.UU.), lo que provoca un escándalo en Reino Unido.