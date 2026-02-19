  1. Inicio
Jugador en Guatemala pide matrimonio, le dicen que “sí” y en tres días se separa

El jugador se pronunció en redes sociales tras el increíble caso que está generando comentarios en Guatemala

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 07:29
1 de 10

¡Pobre! Un jugador en Guatemala propuso matrimonio, le dijeron que “sí” y a los tres días se separó. ¿Qué sucedió? El futbolista se pronunció en redes sociales.

2 de 10

Se trata del costarricense Derrikson Quirós del Xelajú de la liga chapina. El futbolista tiene 24 años de edad y llegó al Xelajú a mediados del 2025.

3 de 10

Derrikson Quirós le propuso matrimonio a su novia Wendy Nicole el pasado domingo 15 de febrero, sin embargo, todo se vino abajo.

4 de 10

La noche del miércoles 18 de febrero el volante tico confirmó que la relación llegó a su fin. ¿Por qué

5 de 10

"Sí, es cierto que mi relación (compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez", explicó Quirós en un mensaje publicado en su Instagram.

6 de 10

"No voy hablar mal de nadie ni entrar en detalles, porque fue una relación que en su momento fue importante para mí. Ahora estoy enfocado en mi carrera, en mi equipo y en seguir creciendo como persona. Agradezco el apoyo de la gente y espero que puedan respetar este momento. Gracias", agregó.

7 de 10

Este fue el mensaje en su cuenta de Instagram que el futbolista costarricense dejó. El caso generó muchos comentarios en redes sociales.

8 de 10

En medio de un ambiente todavía cargado de emoción, el domingo pasado Quirós se arrodilló y pidió matrimonio, provocando aplausos y gestos de sorpresa entre quienes presenciaron la escena.

9 de 10

La respuesta no se hizo esperar: ella aceptó, sellando el instante con un abrazo que desató aún más alegría.

10 de 10

Horas después, el propio jugador compartió el recuerdo en sus redes sociales. Acompañó las imágenes con un mensaje breve pero contundente: "Mi compañera de vida, te amo demasiado".

