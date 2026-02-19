Así quedó el carro del “Droopy” Gómez luego que un vehículo pesado le quitara la vía

El jugador de Motagua, Rodrigo “Droopy” Gómez, sufrió un accidente la noche del 18 de febrero. ¿Cómo quedó su vehículo y qué informó el conjunto azul?
La noticia fue informada por el equipo de comunicaciones de Motagua, detallando que Gómez manejaba su auto cuando un vehículo pesado le habría quitado el derecho de vía.
El hecho se registró cuando Gómez y tres personas más regresaban del entrenamiento diario en las canchas del Complejo Deportivo Pedro Atala Simón, ubicado en Amarateca, Francisco Morazán.
En el vehículo tipo camioneta se conducían el mediocampista argentino Rodrigo “Droopy” Gómez, quien iba al volante, junto a Emilio Izaguirre Jr., Luis Garibaldi y el preparador físico Fredy Díaz.
El percance ocurrió a la altura del Cementerio Santa Cruz Memorial, en la carretera CA-5 que conduce hacia Tegucigalpa.
De acuerdo con reportes de la prensa del equipo capitalino, un vehículo pesado tipo rastra le quitó el derecho de vía a Gómez, provocando el accidente. Afortunadamente, el hecho dejó únicamente daños materiales.
Tras lo sucedido, el cuerpo médico del conjunto azul realizó la revisión correspondiente a los involucrados y confirmó que todos se encuentran en buen estado de salud.
Rodrigo “Droopy” Gómez manifestó sentirse un poco mareado tras el impacto ya que el golpe se dio en el lado del conductor.
Al percatarse del incidente, otros jugadores del plantel se detuvieron para auxiliar y conocer la situación de sus compañeros, quienes permanecían a un costado de la carretera.
Cabe señalar que el vehículo en el que se transportaban era relativamente nuevo y tenía pocos días de estar siendo utilizado por el volante argentino.