Grave problema le impidió a Son Heung-min salir de Honduras: Lo que se sabe hasta el momento

Los Ángeles FC salió este miércoles de San Pedro Sula tras golear ayer a Real España en Concacaf Champions Cup, pero antes tuvieron que pasar una terrible pesadilla.
LAFC comandado por Heung-Min Son vino a Honduras para enfrentar a Real España en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup en la noche del martes 17 de febrero.
El conjunto de la MLS no tuvo problemas ante La Máquina de Jeaustin Campos y se impuso 1-6, recetándole una goleada histórica al equipo hondureño en su propia casa.
Este miércoles, Los Ángeles FC tenía previsto volar a mediodía (hora de Honduras) para salir con rumbo a los Estados Unidos, pero tuvieron un pequeño inconveniente.
EL HERALDO conoció que el avión del equipo estadounidense se averió por lo que les impidió salir a la hora que tenían programada su vuelo hacia el país norteamericano.
Heung-Min Son volvió a mostrar su humildad cuando se disponían a abandonar el hotel donde se encontraban hospedados al firmar autógrafos y tomarse fotografías con los hondureños que asistieron.
¡Lo que LAFC no esperaba es que sufrirían un segundo retraso! El avión ya se encontraba listo para que salieran a las 2:15 de la tarde, pero les informaron que nuevamente se volvió a dañar.
El equipo estadounidense no pudo salir a las 2:15 por los mismo problemas que sufría su transporte y decidieron esperar hasta próximo aviso en el hotel donde se hospedaron.
Luego les informaron que el avión iba a salir a las 3:45 de la tarde porque los problemas ya estaban resueltos y podrían regresar a su país para preparar su debut en la MLS.
La hora de salida del aeropuerto de San Pedro Sula finalmente fue a las 3:45 de la tarde por lo que a las 2:20 decidieron finalmente abandonar el hotel y llegar con tiempo a la terminal aérea.
Heung-Min Son fue ovacionado por todo el estadio Morazán cuando salió de cambio y se ganó el respeto de todo la ciudad por su humildad demostrada en su corta estadía en la capital indsutrial del país.
Por otro lado, EL HERALDO conoció que Denis Bouanga, futbolista que le anotó un hat-trick a Real España, sufrió un inconveniente luego del partido y previo a abandonar el país cinco estrellas.
Y es que, el delantero sufrió una intoxicación estomacal, le hizo daño una comida que degustó en su estadía en Honduras y este miércoles amaneció con un malestar en elestómago.
Cabe recordar que Los Ángeles debutará en la Major League Soccer (MLS) ante nada más y nada menos que los actuales campeones del torneo, el Inter Miami, comandado por Lionel Messi y compañía.
El juego de vuelta ante Real España se jugará la próxima semana, específicamente el día martes.
La serie está cuesta arriba para la máquina, que deberá remontar una diferencia de 5 goles si quiere meterse a la siguiente fase del certamen internacional.