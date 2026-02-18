Bella olanchana y esposa de futbolista hondureño enamora en redes: así es su vida en Estados Unidos

Esposa de futbolista hondureño deslumbra en las redes sociales por su impresionante belleza. Te contamos quién es ella.
Yensy Selenia Bonilla, es una hermosa hondureña originaria de Olancho que se robó el corazón del futbolista catracho Joseph Rosales.
La chica lleva 21 años viviendo en territorio estadounidense. Aunque nació en Olancho, actualmente tiene su vida establecida en Austin, Texas, ciudad donde ha construido su hogar y su familia.
Hace algún tiempo, la propia Yensy contó cómo inició su historia de amor con Joseph. Las redes sociales fueron el punto de partida de una relación.
Según relató, todo comenzó cuando publicó una fotografía luciendo la camisa de la Selección de Honduras. Ese detalle llamó la atención del futbolista, quien decidió seguirla en Instagram y empezar a interactuar con ella.
Las conversaciones se hicieron cada vez más frecuentes hasta que decidieron dar el siguiente paso y conocerse en persona.
“Desde el primer día que nos vimos hubo una conexión muy fuerte”, confesó Yensy, recordando el momento en que Joseph viajó para visitarla.
Actualmente, Yensy tiene 24 años, es un año menor que el futbolista hondureño, y ambos disfrutan de una etapa plena tanto en lo personal como en lo familiar.
La pareja contrajo matrimonio en 2024, sellando oficialmente su relación que comenzó de manera inesperada.
Hoy forman una familia junto a su pequeña hija, quien se ha convertido en el motor y la mayor alegría de ambos.
En sus redes sociales, Yensy comparte con frecuencia fotografías de sus viajes, momentos familiares y actividades cotidianas, mostrando parte de su estilo de vida.
Su carisma y su cuidada figura no pasan desapercibidos entre sus miles de seguidores, quienes constantemente reaccionan a sus publicaciones.
Es común verla en los estadios apoyando a su esposo en los compromisos de la Major League Soccer, así como también alentándolo cuando viste la camiseta de la Selección Nacional de Honduras.
Además del fútbol, Yensy disfruta de otros deportes como el atletismo, disciplina que también sigue con entusiasmo.
Quienes la conocen la describen como una mujer honesta, trabajadora e independiente, cualidades que ella misma resalta como parte de su esencia.
Así es la bella esposa del futbolista Joseph Rosales.
En cuanto a Joseph Rosales recientemente fue fichado por el Austin FC.