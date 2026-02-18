  1. Inicio
Honduras busca técnico rumbo al Mundial 2030: Candidatos que más suenan para la Bicolor

En el interior de la Federación de Fútbol de Honduras existen alrededor de cinco nombres de técnicos que llenan los requisitos

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 10:55
Te mostramos la lista de candidatos que se postulan como favoritos para convertirse en técnicos de la Selección Nacional de Honduras rumbo al Mundial 2030.

Fotos: Cortesía.
El director de selecciones, el español Francis Hernández y la Federación de Fútbol de Honduras se encuentran en la cuenta regresiva para elegir al nuevo técnico de la Bicolor en el proceso 2026-2030.
Francis Hernández tiene la autonomía en la decisión y desean que todo quede definido para la primera semana de marzo, a más tardar.
En la Selección de Honduras se quiere jugar un partido en la fecha FIFA del próximo mes, que será del 23 al 31.
"Tenemos varias (opciones), porque lo estamos tratando de elegir el mejor profesional y personal. Lógicamente tratando de comunicarnos con ellos, conectarnos y explicarles lo que queremos nosotros con el proyecto y el perfil que venga tiene que entender a la perfección. Es decir, trabajo colaborativo, muchas cuestiones que van a relacionarse con esto", dijo Francis Hernández a EL HERALDO hace unas semanas.
En el interior de la Federación de Fútbol de Honduras existen alrededor de cinco nombres de técnicos que llenan los requisitos y se encuentran en la parte de entrevistas, diálogos y muchos detalles valiosos.
Dos nombres salieron a la luz como candidatos, el español Jesús Casas y el argentino Pedro Troglio. Y ahora hay un tercero, el último en conocerse.
El madrileño Jesús Casas, de 52 años, exjugador de origen madrileño formado en el Cádiz. Y siendo asistente técnico en el Watford inglés en 2018 y luego en la Selección de España hasta 2022 con Luis Enrique Martínez.
Luego fue elegido para dirigir a la Selección de Irak desde el 2022 hasta el 2025, siendo su máxima oportunidad desde que eligió ser técnico profesional. En 2023 ganó la Copa de Naciones del Golfo y actualmente está libre.
Mientras que Pedro Troglio, ganador de 8 títulos de primera división y uno a nivel de Concacaf con el Olimpia, se encuentra al frente de Banfield en la primera división de Argentina.
Su conocimiento del fútbol de Honduras lo tiene como opción real desde hacer varios años, pero sin tener un acercamiento directo para ocupar el puesto de seleccionador.
Francis Hernández conoce muy bien al nuevo candidato para dirigir a Honduras porque trabajaron juntos en la Real Federación Española de Fútbol durante el exitoso final en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 donde obtuvieron la medalla de oro a nivel Sub-23.
El español Santi Denia está en el radar de la Selección de Honduras, así lo conoció EL HERALDO.
Se trata además de un entrenador que tiene una línea de trabajo con el director de selecciones de la Federación de Fútbol de Honduras, Francis Hernández.
Conocimientos, ideas y manejo de grupos, factores claves para Santiago Denia Sánchez. El técnico también conquistó la Eurocopa Sub-17 en 2017 y Eurocopa Sub-19 en 2019. Tuvo un paso corto en el Atlético de Madrid en LaLiga en 2009.
Como futbolista se abrió camino en el Albacete Balompié y con el Atlético de Madrid vivió sus mejores momentos en la cancha ganando LaLiga y Copa del Rey, ambas en 1996. Su retiro fue con Albacete en la temporada 2006-07. Santi Denia se encuentra como agente libre luego de su salida a finales de noviembre del 2025 del Al-Shahaniya, club de la primera división de Qatar.
EL HERALDO pudo conocer en exclusiva que la FFH ya estableció los primeros contactos con el entorno del técnico nacido en Albacete, pero que hasta el momento no existe una propuesta formal sobre la mesa para que se haga cargo de la H.
