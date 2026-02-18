Honduras busca técnico rumbo al Mundial 2030: Candidatos que más suenan para la Bicolor

"Tenemos varias (opciones), porque lo estamos tratando de elegir el mejor profesional y personal. Lógicamente tratando de comunicarnos con ellos, conectarnos y explicarles lo que queremos nosotros con el proyecto y el perfil que venga tiene que entender a la perfección. Es decir, trabajo colaborativo, muchas cuestiones que van a relacionarse con esto", dijo Francis Hernández a EL HERALDO hace unas semanas.