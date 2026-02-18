Exdirectivo de Real España fue a encarar a Jeaustin Campos en pleno partido ante LAFC

Se desató la polémica en las últimas horas luego de que Real España fuera goleado por Los Ángeles FC en la Concacaf Champions Cup. Exdirectivo encaró al técnico Jeaustin Campos.
El Real España vivió este martes una noche para el olvido en el estadio Francisco Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.
Lo que parecía un día de fiesta para el equipo aurinegro, terminó en una pesadilla al caer goleado por Los Ángeles FC en el juego de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.
La Máquina se descarriló ante el LAFC del surcoreano Son Heung-Min, Hugo Lloris y Denis Bouanga en el torneo internacional.
El Real España terminó perdiendo por marcador de 1-6 en su propia casa y registrando una de las mayores goleadas para equipos hondureños en torneos de Concacaf.
Rostros desencajados, tristeza y máxima tensión rodeaban el ambiente en el equipo comandado por Jeaustin Campos.
El defensor Juan Manuel Capeluto e incluso el mismo técnico Jeaustin Campos fueron de los más señalados por aficionados en la dolorosa derrota.
Pero uno de los momentos de máxima tensión se dio en pleno desarrollo del partido.
El exdirectivo Fuad Abufele se fue hasta la parte baja del sector de silla de coloso sampedrano para increpar al técnico tico del Real España.
Abufele se mostró enfurecido y le lanzó una serie de reclamos que sorprendieron a todos los aficionados presentes. "Andate", se puede aprecia que Fuad le dice a Campos en el audiovisual.
Además, dejó dardos en su cuenta de X, dejando entrever que Jeaustin Campos estuvo en pláticas para dirigir la selección de Costa Rica y se olvidó de Real España.
Otro de los mensajes del exdirectivo de la máquina tras la goleada ante el equipo de la MLS.
Además, no dudó en recordar el polémico clásico ante Marathón y opina que le han "regalado" el primer lugar de Liga Nacional a Real España.
Cabe destacar, que al momento en que Fuad lo fue a confrontar, Jeaustin Campos no respondió a las provocaciones.
Fue hasta en la conferencia de prensa post partido que decidió referirse al tema.
"Si es directivo, me pela, es un aficionado más, yo me debo a mis directivos a los que ponen la cara cuando la situación está complicada, no a exdirectivos que están saboteando para querer estar aquí adentro", expresó el DT tico.
La máquina viajará la próxima semana a Los Ángeles con una pesada loza a Estados Unidos en busca de la remontada.