Expríncipe Andrés, arrestado en Norfolk por presunta mala conducta en un cargo público

Londres, Inglaterra.- Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la cadena BBC. La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres, informó de que los agentes acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en Norfolk, donde vive Andrés, centro de una fuerte polémica por sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Según la Policía del Valle del Támesis, el detenido permanece retenido en una comisaría. El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se ha profundizado después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico. Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Así, en un comunicado divulgado hoy, las fuerzas del orden indicaron que esta mañana la detención fue "bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios" de Berkshire, donde está Windsor, y Norfolk. La nota agrega que se trata de un caso "activo", por lo que "se recomienda tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial".