Cortes de energía eléctrica en Honduras para este jueves 19 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció múltiples cortes de energía en varias zonas de Honduras para este jueves 18 de febrero.
El servicio será suspendido debido a los trabajos de mantenimiento programados por la estatal eléctrica en distintos departamentos y municipios del país.
La mayoría de los cortes se realizará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde; sin embargo, en algunos sectores, la suspensión se realizará en horarios más extensos.
Conozca los barrios, colonias y aldeas que se verán afectadas por los cortes este jueves 18 de febrero:
Juticalpa, Olancho (8:00 a.m a 4:00 p.m)
Col. Porvenir Norte, Col. Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, supermercados La Colonia, Santos Calix, Porvenir Norte, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa, municipio de San Francisco de la Paz, municipio de Gualaco, municipio de San Esteban, municipio de Guarizama, municipio de Manto, municipio de Silca, municipio de Salamá, municipio de Jano, municipio de Guata, municipio El Rosario, municipio Yocón, municipio La Unión, municipio de Mangulile y zonas aledañas.
Distrito Central (7:00 a.m a 5:00 p.m)
Villa Centroamericana, Villa Universitaria, plaza La Loma Escuela Nacional de Música, residencial Monte Verde, Brisas del Valle, col. 28 de Marzo, La Esperanza, parte de col. San Miguel, residencial Los Próceres, residencial Santa Isabel, bodegas de la Embajada Americana, Tiendas El Centro, col. Lara, La Parcaltagua, Instituto Nacional del Tórax, bo. San Felipe, zona industrial Los Próceres, El PANI, edif. Torre Morazán y zonas aledañas.
Residencial Maya, Bodecarga, Decora, Codaca, Golden School, Fanasa, Villas del Molino, col. El Molinón, residencial Zarahemla, residencial y escuela Discovery, Lomas de La Florida, Alutech, bombas del SANAA 21 de Octubre, col. 21 de Octubre sectores 4, 5 y 9; col. Santa Margarita, salida a Valle de Ángeles hasta el km 11, col. El Sitio, col. Santa María, San Manuel, res. Cerro Azul, res. Santa Lucía, res. Lomas de Santa Lucía, aldea El Chimbo, Loma Alta Norte, aldea Santa Elena, hotel Santa Lucía, residencial Entre Pinos, La Placita de Susy, aldea Los Planes, Zarabanda, Los Encinos, aldea La Cañada, residencial Altamira, campus El Tabor, aldea Las Tres Rosas, parque Obrero, Monte Carmelo, El Carrizal, barrio La Escondida, campamento El Encuentro, restaurante Las Tejitas, restaurante La Florida, Hospital Adventista, Valle de Ángeles, campo Scout, aldea El Tablón, aldea El Portillo, aldea Liquidámbar y zonas aledañas.
Residencial Ecovivienda, Ecoplaza, Distrito Verde, col. La Era, col. La Era Oriental, cementerio Amor Eterno, repetidoras HRVC, transmisores de Radio América, col. San Miguel, col. Izaguirre, col. 30 de Noviembre, col. Sempé, bo. La Lomita, col. Aurora, col. La Sosa, Altos de La Sosa, col. La Trinidad, col. Estados Unidos, parte de col. El Sitio, Macris School, col. La Travesía, Los Izotes, La Mololoa, Los Quebrachitos, Jardín de Paz Tierra Santa, aldea Agua Blanca, parte de col. 21 de Octubre, Los Girasoles, col. La Fraternidad, parte de col. La Izaguirre, parque empresarial San Miguel, Instituto para el Desarrollo Hondureño, plaza Inretur y zonas aledañas.
Col. Villa Colonial, Lomas del Prado Norte, Portal del Sol, Prado Verde, col. Altos de La Lomita, sector Las Colinas, col. Flores de Oriente, col. Nueva Suyapa, Agafán, col. 17 de Septiembre, col. Brisas de Suyapa, transmisoras de Radio Católica, aldea Triquilapa, La Montañita, caserío Monte Oscuro y zonas aledañas. Aldea Las Tablas, antenas repetidoras Cantagallo, aldea Loma Alta Sur, El Edén, Santa Lucía, La Laguna, restaurante Casa Blanca.
Las Vegas, Santa Bárbara (8:00 a.m a 4:00 p.m)
San Pedro Zacapa (Agalteca, El Campesinado, La Boquita, Azacualpa, Canculunco, San Antonio de Chuchepeque, El Ocote, Agua Sarca, Plan de Encima, El Tablón, El Barrial, Agua Caliente, Mojarras, Crucitas, Quebrada Honda, generadora Canjel, generadora Zacapa), Concepción Sur (Nueva Esperanza, Los Nuevos Achotes, El Playón, La Isla, Pinabete, La Vueltosa, Peña Blanca, El Timbo, La Laguna y Los Troches, El Aguaje, La Laguna), San Francisco de Ojuera (El Pilón, El Diviso, Santa Fe, Santa Ana, San Ramón, La Palca, La Vega, El Gavilán, Zapotal, La Veneda, Piedras de Agua, La Chorrera, Bordo Villa Nueva, El Barrial, El Molo, Los Laureles, Tejeras), Intibucá (Nueva Esperanza), Ceguaca (San Juan, La Libertad, El Edén, Santa Ana), Santa Rita (Teocinte, Mal Paso, El Jengibral, El Aguaje, San Fernando, El Campesinado).
Yoro, Yoro (9:00 a.m a 3:00 p.m)
Ciudad de Yoro: barrio Las Colinas, Las Delicias, colonia Díaz Chávez I, II y III, barrio El Pantano, barrio Santiago, colonia Porfirio Martínez, colonia Lando Burgos, colonia Rotario, colonia Hawitt, colonia Emanuel I, II y III, barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, barrio Subirana, colonia Reino Unido, San José, barrio Casino Agay I y II.
San Pedro Sula, Cortés (9:00 a.m. a 3:00 p.m)
Colonia Rivera Hernández, colonia Sinaí, colonia Central, colonia Centralita, colonia Brisas del Sauce, Villas Rosalía, ZIP Saint Andrews, colonia 6 de Mayo, La Cuchilla, Santa Marta, La Montañita, La Frontera, colonia Asentamientos Humanos, colonia Llanos de Sula I, II, III y IV, colonia Alfonso Lacayo, colonia Santa Venecia, Luke I y II, residencial Villa Valencia, colonia Las Torres, colonia Los Olivos, colonia Guaymuras, colonia Nueva Jerusalén, colonia San Cristóbal.
Villanueva, Cortés (9:00 a.m a 3:00 p.m)
CA-5 Villanueva – sector El Venado – Pimienta
La Ceiba, Atlántida (8:30 a.m a 4:30 p.m)
Col. La Esperanza, Col. Yesenia Castillo, Col. Dantillo, Col. Villas del Carmen, Col. Las Delicias, Col. San Juanes, Col. San Martín, Col. Las Flores, Col. La Ponce, Col. Monte Cristo, Col. Ramón Leva (Barranco Chele), Res. San Gabriel, Leyde, Col. Palmira, Res. Quinta San Fernando, Col. Casa Blanca, Col. Villa Santa Lucía, Crila, Col. Bajos de Palmira, Col. Trejo, Col. Universidad, Col. Los Fotógrafos, Col. Vista al Mar, Col. El Búfalo, Col. Gracias a Dios, Col. Menonita, Col. 26 de Junio, Col. Lomas de Palmira, Iglesia Gran Comisión, Col. Rodas, Col. Armenia Bonito, Curla, Aldea Armenia Bonito, Col. Marisol 1 y 2, Villa Romana, Col. Vista Palmira, Col. Sitrleyde, Col. Nueva Era, Aeropuerto Internacional Golosón, Col. Roberto Padilla, Col. Miramontes, Col. 15 Septiembre, Col. Club de Leones, Col. El Confite, Col. Irías Navas, Col. Villa Olímpica, Col. Carril del 7, Col. Carril del 8, Col. Xochimilco, Col. Municipal, Col. Bonitillo, Col. Rivera del Caribe, Col. Cerrato, Col. 1o de Mayo.
Olanchito, Yoro (8:30 a.m a 4:30 p.m)
Olanchito (aldeas): Potrerillo, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, SitraProAdasa, Balsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril, Sabanas de Ceibita. Olancho (aldeas): La Unión, Los Encuentros, Esquípulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caisesa, El Puente, Empacadoras Barimasa.