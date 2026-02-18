El sistema interconectado de Honduras tuvo 40,841 fallas de 2022 a 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Las fallas en generación, transmisión y distribución siguen siendo una problemática latente en el sistema interconectado nacional.

Las interrupciones eléctricas acumularon 40,841 aperturas de circuitos de 2022 a 2025, constató EL HERALDO con base a los informes anuales de operación del mercado elaborados por el Centro Nacional de Despacho (CND).

Con estas fallas se racionaron 92.4 millones de kilovatios hora (kVh), es decir que esta energía no fue recibida por los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Durante ese cuatrienio, en el 2024 se contabilizaron la mayoría de interrupciones en el fluido eléctrico en específico 12,369 fallas y 28.5 millones de kilovatios hora racionados.

Una ola de calor afectó el territorio hondureño en este año y no fue suficiente el plan de contingencias decretado por las exautoridades de la estatal eléctrica.

Las fallas totalizaron 10,520 con 23.9 millones de kVh no suministrados de enero a diciembre de 2025.

Para el 2023 los kilovatios no recibidos por la clientela de la ENEE alcanzaron los 23 millones al haberse reportado 9,791 fallas.

Las interrupciones sumaron 8,161 en el 2022 y 17 millones de kilovatios hora racionados.

En estos cuatro años también se registraron kilovatios no entregados al sistema interconectado que en su conjunto ascendieron los 684.8 millones de kilovatios.

Pese a estas deficiencias y que los abonados se quedaron sin el servicio público por varias horas, las facturas mensuales siempre fueron emitidas hasta por energía no consumida.