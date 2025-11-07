  1. Inicio
  2. · Honduras

Falla general interrumpe suministro eléctrico en varias zonas de Honduras

Una falla temporal en la Subestación Suyapa afectó el suministro eléctrico en el Distrito Central. Muchos cuestionaron la coincidencia del corte de energía con el desarrollo de simulacros electorales

  • 07 de noviembre de 2025 a las 13:22
Falla general interrumpe suministro eléctrico en varias zonas de Honduras

Técnicos de la ENEE trabajan para restablecer el suministro eléctrico tras falla en la Subestación Suyapa.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Una falla temporal en la subestación Suyapa generó interrupciones en el suministro eléctrico de la zona centro sur del país, informó Erick Tejada, secretario de Energía.

A través de su cuenta en la red social X, a eso de las 12:00 del mediodía Tejada indicó que el personal técnico estaba en campo trabajando para restablecer el servicio lo antes posible.

Alrededor de una hora después, el ministro afirmó que la actividad en la subestación ya se había reestablecido.

¿Qué sectores de Honduras no tendrán energía este viernes 7 de noviembre?

La Subestación Suyapa, ubicada en Tegucigalpa, es un punto crucial para la distribución de energía en el Distrito Central.

Abastece a varias colonias y barrios cercanos, entre ellos San Miguel, Las Joyas, El Rincón, Modesto Rodas Alvarado y zonas hacia la salida de Valle Ángeles.

Además, de acuerdo con la ENEE, también abastece a La Cañada, Guaimaca, Juticalpa, Danlí y El Zamorano.

Rechazo general a propuesta de Marlon Ochoa para que FF AA trasladen material electoral

Preocupación por apagones en épocas electorales

El apagón de este generó una oleada de comentarios y especulaciones en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la coincidencia del corte de energía con el desarrollo de simulacros electorales y lo interpretaron como un posible “ensayo” para provocar interrupciones el día de las elecciones generales.

Diversas cuentas en plataformas como X y Facebook expresaron preocupación ante la posibilidad de que el suministro eléctrico pueda verse afectado durante la jornada electoral.

"¿Ya practicando para el fraude que tienen montado?", "Preparando a dejar sin luz el 30 de noviembre va #CORRUPTO? Haciendo simulacros están estos", se leen en algunas publicaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias