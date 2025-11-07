Falla general interrumpe suministro eléctrico en varias zonas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una falla temporal en la subestación Suyapa generó interrupciones en el suministro eléctrico de la zona centro sur del país, informó Erick Tejada, secretario de Energía. A través de su cuenta en la red social X, a eso de las 12:00 del mediodía Tejada indicó que el personal técnico estaba en campo trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. Alrededor de una hora después, el ministro afirmó que la actividad en la subestación ya se había reestablecido.

La Subestación Suyapa, ubicada en Tegucigalpa, es un punto crucial para la distribución de energía en el Distrito Central. Abastece a varias colonias y barrios cercanos, entre ellos San Miguel, Las Joyas, El Rincón, Modesto Rodas Alvarado y zonas hacia la salida de Valle Ángeles. Además, de acuerdo con la ENEE, también abastece a La Cañada, Guaimaca, Juticalpa, Danlí y El Zamorano.

