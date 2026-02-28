Estados Unidos e Israel atacan con misiles y drones a Irán

Estados Unidos.- Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región, sin que hasta el momento se hayan reportado cifras de muertos o heridos. Tras días de tensión ante una operación que se vislumbraba inminente a pesar del aparente progreso de las negociaciones en Ginebra entre iraníes y estadounidenses, la ofensiva fue finalmente lanzada el sábado y anunciada por el Ministerio de Defensa israelí a las 8:15, hora de Israel (6:15 GMT). Pocos minutos después se empezaron a escuchar explosiones en Teherán y en otras ciudades del país

El Ejército israelí que inicialmente informó de un "ataque preventivo" señaló posteriormente que la ofensiva se ha producido contra "decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen" Israel ha bautizado su campaña militar como 'Rugido de León' y Estados Unidos como ´Furia Épica´, que busca acabar con "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

Caos en Teherán