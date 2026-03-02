Francis Cabrera impulsa juicios políticos y afirma que buscan “cortar el mal de raíz”

Tegucigalpa, Honduras.-El secretario del Congreso Nacional y diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera, anunció que ya cuenta con dos proyectos de juicio político listos para ser presentados ante el Poder Legislativo, aunque evitó revelar los nombres de los funcionarios o exfuncionarios que podrían ser sometidos a ese proceso.
Durante una entrevista concedida a Radio Cadena Voces, el congresista aseguró que la iniciativa forma parte de los compromisos asumidos durante su campaña electoral, por lo que considera necesario avanzar en mecanismos de rendición de cuentas dentro de la institucionalidad del país.
“Yo espero que hagamos un equipo y que presentemos los proyectos”, manifestó Cabrera, al tiempo que indicó que otros diputados de la bancada liberal también preparan propuestas similares orientadas a investigar actuaciones de exfuncionarios públicos.
El parlamentario por el departamento de Copán defendió la aplicación del juicio político como una herramienta constitucional vigente desde hace más de 13 años, señalando que su implementación permitiría fortalecer la transparencia en la función pública.
Según el legislador, este tipo de procesos son necesarios porque, a su criterio, “tenemos que cortar el mal de raíz”, haciendo referencia a posibles irregularidades cometidas por funcionarios que deberán responder por sus acciones.
Cabrera además expresó su expectativa de que la ciudadanía respalde estas iniciativas y que incluso la comunidad internacional acompañe los esfuerzos encaminados a garantizar justicia y responsabilidad en la administración pública.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se refirió al tema enfatizando que cualquier procedimiento de juicio político debe desarrollarse bajo estricto apego a la Constitución y a las normas legales vigentes.
El titular del Poder Legislativo sostuvo que el Congreso tiene la obligación de ejercer un control institucional sobre los funcionarios que han sido electos por ese poder del Estado, evitando posibles abusos en el ejercicio de sus cargos.
En ese sentido, Zambrano señaló que el Legislativo debe actuar como “un auditor, un contralor, para que los funcionarios electos por el Congreso no abusen”, revisando su conducta y garantizando que sus decisiones no respondan a intereses ideológicos o políticos.
El debate sobre la aplicación del juicio político vuelve así a tomar relevancia en el Congreso Nacional, en medio de llamados de distintos sectores políticos para fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en Honduras.
Se espera que en las próximas semanas los proyectos anunciados por la bancada liberal sean formalmente presentados ante el pleno legislativo, lo que podría abrir una nueva discusión política sobre el alcance y aplicación de esta figura constitucional.