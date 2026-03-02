Francis Cabrera impulsa juicios políticos y afirma que buscan “cortar el mal de raíz”

Tegucigalpa, Honduras.-El secretario del Congreso Nacional y diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera, anunció que ya cuenta con dos proyectos de juicio político listos para ser presentados ante el Poder Legislativo, aunque evitó revelar los nombres de los funcionarios o exfuncionarios que podrían ser sometidos a ese proceso. Durante una entrevista concedida a Radio Cadena Voces, el congresista aseguró que la iniciativa forma parte de los compromisos asumidos durante su campaña electoral, por lo que considera necesario avanzar en mecanismos de rendición de cuentas dentro de la institucionalidad del país. “Yo espero que hagamos un equipo y que presentemos los proyectos”, manifestó Cabrera, al tiempo que indicó que otros diputados de la bancada liberal también preparan propuestas similares orientadas a investigar actuaciones de exfuncionarios públicos.

El parlamentario por el departamento de Copán defendió la aplicación del juicio político como una herramienta constitucional vigente desde hace más de 13 años, señalando que su implementación permitiría fortalecer la transparencia en la función pública. Según el legislador, este tipo de procesos son necesarios porque, a su criterio, “tenemos que cortar el mal de raíz”, haciendo referencia a posibles irregularidades cometidas por funcionarios que deberán responder por sus acciones. Cabrera además expresó su expectativa de que la ciudadanía respalde estas iniciativas y que incluso la comunidad internacional acompañe los esfuerzos encaminados a garantizar justicia y responsabilidad en la administración pública. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se refirió al tema enfatizando que cualquier procedimiento de juicio político debe desarrollarse bajo estricto apego a la Constitución y a las normas legales vigentes.