Defensores de Honduras solicita juicio político para garantizar la Constitución

Tegucigalpa, Honduras.-La organización civil Defensores de Honduras advierte sobre la afectación al orden constitucional del país, señalando que la actual crisis institucional estaría debilitando la confianza ciudadana, la estabilidad democrática y el Estado de derecho.

En un comunicado, la organización sostiene que la Constitución de la República establece que la soberanía reside en el pueblo y que los funcionarios públicos deben ejercer sus funciones dentro de los límites legales y bajo mecanismos de control y rendición de cuentas.

La falta de aplicación de estos mecanismos frente a situaciones que comprometan la institucionalidad podría provocar un debilitamiento de la supremacía constitucional y generar riesgos para el sistema democrático hondureño.