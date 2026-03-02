Defensores de Honduras solicita juicio político para garantizar la Constitución

Tegucigalpa, Honduras.-La organización civil Defensores de Honduras advierte sobre la afectación al orden constitucional del país, señalando que la actual crisis institucional estaría debilitando la confianza ciudadana, la estabilidad democrática y el Estado de derecho.
En un comunicado, la organización sostiene que la Constitución de la República establece que la soberanía reside en el pueblo y que los funcionarios públicos deben ejercer sus funciones dentro de los límites legales y bajo mecanismos de control y rendición de cuentas.
La falta de aplicación de estos mecanismos frente a situaciones que comprometan la institucionalidad podría provocar un debilitamiento de la supremacía constitucional y generar riesgos para el sistema democrático hondureño.
En ese contexto, Defensores de Honduras señala que el Congreso Nacional tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el respeto a la Carta Magna mediante la activación de instrumentos de control político, entre ellos el juicio político, cuando existan acciones u omisiones atribuibles a altos funcionarios del Estado.
Como parte de sus planteamientos, también exigió al Poder Legislativo iniciar de manera inmediata el proceso correspondiente de juicio político, argumentando que se trata de un mecanismo legítimo contemplado en la Constitución para determinar responsabilidades institucionales.
Asimismo, exhortó a las distintas instituciones del Estado a actuar con apego estricto al marco constitucional y al principio de responsabilidad pública en el ejercicio de sus funciones.
Además, recalca el derecho de la ciudadanía a contar con un gobierno sometido al cumplimiento de la ley y sujeto a controles constitucionales efectivos.
La organización hizo un llamado a la comunidad democrática internacional para mantenerse atenta a la situación política del país y acompañar la defensa del orden constitucional.