“Mi mamá solo pasa llorando”: Saraí Espinal se quebranta tras hablar de su divorcio

Saraí Espinal es una reconocida periodista hondureña y ahora diputada por el Partido Liberal. La profesional compartió que atraviesa una situación difícil a raíz de su divorcio.
La diputada tenía seis años de estar casada con el capitán José Coello, exmiembro de las Fuerzas Armadas. Fue en el programa “Hablemos de Mujeres” donde expuso su caso. Aquí los detalles de lo que dijo.
“Muchas personas creen que me acabo de divorciar y no es así. Me separé hace muchísimo tiempo, me divorcié antes de ser diputada, pero mantuvimos algo estable porque tenemos una hija”, dijo Espinal.
Explicó que “esto se filtró a raíz de que ya salió el divorcio en el Registro Nacional de las Personas. Muchas veces vine aquí llorando; venía a trabajar normal, riéndome, como muchas veces lo he hecho”.
“No es lo mismo estar solo, pero son decisiones que se toman y ambos las hemos tomado. Los dos estamos tranquilos, nos llevamos bien”, expresó la periodista y diputada, con lágrimas en su rostro.
“Todo va a ir sanando. En el cumpleaños de él yo lloré mucho, porque era el primero. Estuvimos seis años juntos, dos años de noviazgo; no es fácil dar un paso como este”, detalló la diputada Saraí Espinal.
También compartió lo difícil que ha sido para su pequeña hija: “Seguimos con el apoyo para Luciana con el psicólogo en la escuela. Mi familia lo ha llevado bien y la de él también”.
Sobre su ahora exesposo dijo: “Él es un buen muchacho. Nosotros estamos luchando para que él regrese a las Fuerzas Armadas. Luciana está yendo al psicólogo, lógicamente; bajó las clases, muchas cosas”.
La periodista reiteró que “terminamos por motivos personales. Nos separamos en buenos términos, hemos tenido altos y bajos”. Además, agregó otro momento que la marcó.
“Cuando el psicólogo le pregunta (a su hija) cómo pasaba yo, ella le dice: ‘Mi mamá solo pasa llorando’. Yo entendí que debo ser más fuerte para que ella mire que la vida es así”.
“Pensé que no lo notaba, pero cuando se lo dijo al doctor, que fregada. Ya ella le dijo al psicólogo que pasa muy feliz”, dijo Espinal.
Tras confirmar su divorcio, la periodista posteó un comunicado en sus redes sociales. La parlamentaria aseguró que mantiene una buena comunicación con su expareja por el bienestar de su hija, quien continuará siendo la prioridad de ambos.