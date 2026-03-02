Jim Carrey ¿clon, doble o el actor de siempre? La última conspiración en redes sociales

El episodio desvió la atención de lo que Carrey hizo realmente en la ceremonia. Pronunció su discurso de aceptación íntegramente en francés (un esfuerzo considerable para alguien que no habla el idioma) y estuvo acompañado por su pareja Mina, su hija Jane y su nieto Jackson. "Como actor, cada personaje que interpretas es como arcilla en manos del escultor, que moldeas a tu gusto", dijo. "Qué afortunado he sido de compartir este arte con tantas personas que realmente me han abierto su corazón".