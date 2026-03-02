Jim Carrey ¿clon, doble o el actor de siempre? La última conspiración en redes sociales

Jim Carrey asistió a la 51.ª ceremonia de los Premios César en París el 26 de febrero, recogió un galardón honorífico y pronunció un discurso en francés que cosechó elogios entre los presentes. En cuestión de días, una teoría de la conspiración se había extendido por las redes sociales afirmando que el hombre en el podio no era el actor.
Las teorías parecen haberse originado a partir de imágenes de Carrey en la ceremonia en las que algunos espectadores encontraron su aspecto poco familiar.
Las especulaciones abarcaron desde cirugía estética hasta performance artística deliberada, pasando por, en los rincones más extremos de internet, la clonación. "Jim Carrey fue clonado y asesinado por satanistas. Pueden crear un clon en cinco meses", rezaba una publicación que circuló ampliamente.
Una cuenta con 47,000 seguidores en X se mostró algo más contenida: "Lo siento, pero hay un cero por ciento de posibilidades de que esto sea realmente Jim Carrey. Por alguna razón está usando claramente un doble para que lo represente".
A la teoría del doble le añadió aparente credibilidad un clip resurgido de Late Night With David Letterman en el que Carrey describía el uso de señuelos para despistar a los paparazzi. "Lo he hecho unas cuantas veces y consiste en usar un señuelo", decía en la entrevista. "Un doble de Jim Carrey.
Lo mando en una dirección, arrastra a toda la prensa hacia allí y yo simplemente me tomo el día". El contexto original — una medida práctica para evitar fotógrafos — fue ignorado en su segunda circulación en línea.
El rumor encontró su capítulo más insólito el domingo, cuando la artista drag Alexis Stone publicó en Instagram insinuando que había usado prótesis para suplantar a Carrey en la ceremonia, añadiendo a una foto del acto el pie de foto "Alexis Stone as Jim Carrey in Paris".
La publicación fue suficiente para confundir incluso a Megan Fox, quien comentó: "No puedo manejar más estrés ahora mismo, necesito saber si esto es real". Katy Perry respondió con un emoji de diana.
El lunes por la mañana, los Premios César y el propio representante de Carrey habían tenido suficiente. Gregory Caulier, delegado general de los César, declaró que "la visita de Jim Carrey ha estado planificada desde este verano" y calificó los rumores de "no issue", añadiendo: "Solo recuerdo su generosidad, su amabilidad, su benevolencia, su elegancia". Horas después, el representante personal de Carrey confirmó a TMZ: "Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su César Honorífico".
El episodio desvió la atención de lo que Carrey hizo realmente en la ceremonia. Pronunció su discurso de aceptación íntegramente en francés (un esfuerzo considerable para alguien que no habla el idioma) y estuvo acompañado por su pareja Mina, su hija Jane y su nieto Jackson. "Como actor, cada personaje que interpretas es como arcilla en manos del escultor, que moldeas a tu gusto", dijo. "Qué afortunado he sido de compartir este arte con tantas personas que realmente me han abierto su corazón".