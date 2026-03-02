Arcángel confirma concierto en Honduras por sus 20 años de carrera

Este lunes, Arcángel anunció oficialmente su gira mundial "La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario" y Honduras figura en el listado de estaciones.
La presentación en Tegucigalpa está fijada para el 17 de septiembre, y según confirmó la página de Conciertos Honduras, el recinto elegido es el estadio Héctor "Chochi" Sosa, un espacio que responde exactamente a lo que el artista prometió desde su última presentación en el país desde el estacionamiento de Bazar del Sábado en 2024.
Los boletos estarán disponibles próximamente a través de la plataforma BMTickets, aunque la fecha exacta de venta y precios aún no han sido anunciados por los organizadores locales.
La gira recorre 12 países y 18 ciudades, trazando una ruta que arranca en Europa y desciende por América Latina hasta cerrarse en Costa Rica.
El tour comenzará en el Sant Jordi Club de Barcelona el 13 de mayo, pasará por Madrid al día siguiente, y luego cruzará el Atlántico con paradas en Ecuador, México, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica.
Tegucigalpa quedó ubicada entre Lima, el 12 de septiembre, y Guatemala, el 19 del mismo mes, en uno de los tramos más intensos del calendario.
El tour llega respaldado por "La 8va Maravilla", el octavo álbum de estudio de Arcángel.
El disco fue presentado el 15 de enero en las Fiestas de la Calle San Sebastián, en el escenario de la Plaza de Armas del Viejo San Juan, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su carrera musical.
Ese detalle no es menor: el mismo Puerto Rico que lo vio crecer, luego de haber nacido en Nueva York, fue el escenario elegido para marcar el inicio de esta nueva etapa.
El álbum reúne 18 temas con colaboraciones de figuras como Ricky Martin, Sech, Kapo, Daddy Yankee y Grupo Firme. El título no es arbitrario. Arcángel viajó durante 18 días por las siete maravillas del mundo moderno, recorriendo Chichén Itzá, Machu Picchu, el Cristo Redentor, el Coliseo de Roma, Petra, el Taj Mahal y la Gran Muralla China, antes de concluir que él mismo era la octava.
Ese periplo, que miles de seguidores siguieron en tiempo real a través de sus redes sociales, se convirtió en el concepto central de un proyecto que tardó años en tomar forma definitiva.
El momento no podría ser más oportuno. La 8va Maravilla World Tour llega después de que Arcángel recibiera el Premio Ícono Urbano en Premio Lo Nuestro 2026, donde fue celebrado con un popurrí de sus éxitos junto a Jhayco, J Balvin, Jay Wheeler, Mora, Sech y Eladio Carrión.