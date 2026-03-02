Arcángel confirma concierto en Honduras por sus 20 años de carrera

La presentación en Tegucigalpa está fijada para el 17 de septiembre, y según confirmó la página de Conciertos Honduras, el recinto elegido es el estadio Héctor "Chochi" Sosa, un espacio que responde exactamente a lo que el artista prometió desde su última presentación en el país desde el estacionamiento de Bazar del Sábado en 2024.