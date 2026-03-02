Las fotos del concierto de Shakira en el Zócalo: 400 mil personas asistieron

“El concierto de Shakira fue todo un éxito. 400.000 personas se reunieron en el Zócalo para cantar y bailar junto a una artista de talla internacional, en una noche que quedará en la memoria”, confirmó también el Gobierno capitalino, que aseguró a la colombiana: “México siempre te recibirá con los brazos abiertos; aquí siempre tendrás un hogar en el corazón de las y los capitalinos”.