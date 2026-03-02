Hondureña Jeimmy Núñez logra Top 10 en el Miss Teen Universe International 2026

La hondureña Jeimmy Núñez cerró su participación en la 15.ª edición del Miss Teen Universe International entre las diez mejores competidoras del certamen, celebrado el domingo 1 de marzo en Nicaragua.
El resultado situó a Honduras en uno de los certámenes de belleza juvenil más seguidos de la región.
Desde las primeras etapas de la competencia, Núñez captó la atención de la comunidad missológica.
El especialista JuanMa Castillo la había proyectado entre las favoritas, una valoración que se confirmó con su avance al Top 10.
Su dirección estuvo a cargo de Franc Delcid, y la propuesta estética que presentó en cada fase del certamen fue construida íntegramente por talento hondureño.
A lo largo de la competencia, Núñez lució diseños del modisto hondureño Arthuro Cálix, quien además concibió el traje típico con el que desfiló: Sol Kaan: Hija del Dios Serpiente, heredera del Tesoro Maya, una pieza de inspiración prehispánica que buscó proyectar la herencia cultural maya de la región.
El estilismo y el maquillaje corrieron a cargo de la también hondureña Jimena Lazo, quien acompañó a Núñez en cada etapa con una imagen cuidada y coherente con la propuesta general.
Al confirmarse su pase al Top 10, Núñez publicó en Instagram un primer mensaje "De botas a tacones... y hoy brillamos en el Top 10. Los sueños sí se cumplen cuando se camina con fe, disciplina y un amor inmenso por tu país en el corazón. Este logro no es solo mío, es de todos los que creen, apoyan y sueñan conmigo. ¡Vamos con más fuerza por lo que viene!".
Posteriormente, ya concluida la gala, compartió una reflexión más extensa sobre lo que significó para ella la experiencia.
"Hoy mi corazón rebosa de gratitud. Formar parte del Top 10 es para mí una victoria inmensa. Me llevo algo aún más valioso que una corona: el privilegio de haber representado a Honduras con amor, entrega y un profundo orgullo", escribió.
En ese mismo mensaje abordó su trayectoria personal, que fue uno de los elementos que más resonó entre sus seguidores durante el certamen: "Pasar de ser una mujer de campo a convertirme en Miss ha sido una transformación que confirma que los sueños sí se hacen realidad cuando se camina con fe, disciplina y valentía".
Una historia que, según sus propias palabras "brillo más que cualquier corona, porque di lo mejor de mí en cada paso".
Núñez también dedicó el resultado a quienes la acompañaron desde su pueblo: "Gracias infinitas a mi familia, a mi organización, a mis amigos, a todas las personas que me apoyaron y a mi amado pueblo guaimaqueño; este logro también les pertenece. Su apoyo, sus oraciones y su confianza fueron mi fuerza en cada momento". Cerró su mensaje con una declaración que anticipa una continuidad en su carrera: "Esto no es el final... es apenas el comienzo".
La gala final otorgó la corona de Miss Teen Universe 2026 a la colombiana Laura Rojas. Los títulos restantes recayeron en Mariana Valentina, de Chile, como Miss Pre-Teen Universe, y Regina Espinoza, de Riviera Maya, como Miss Teen Universe Petite.