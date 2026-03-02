Hondureña Jeimmy Núñez logra Top 10 en el Miss Teen Universe International 2026

Núñez también dedicó el resultado a quienes la acompañaron desde su pueblo: "Gracias infinitas a mi familia, a mi organización, a mis amigos, a todas las personas que me apoyaron y a mi amado pueblo guaimaqueño; este logro también les pertenece. Su apoyo, sus oraciones y su confianza fueron mi fuerza en cada momento". Cerró su mensaje con una declaración que anticipa una continuidad en su carrera: "Esto no es el final... es apenas el comienzo".