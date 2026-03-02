Christina Applegate ha sido hospitalizada más de 30 veces desde su diagnóstico

Christina Applegate ha perdido más de 22 kilos a causa de las complicaciones digestivas derivadas de su esclerosis múltiple.
Una pérdida que describe en sus próximas memorias no como un alivio, sino como algo que le produce miedo. "No tengo músculos, solo palillos", escribe en You With the Sad Eyes, que se publica esta semana. "Es peligroso ir por ahí sin ningún músculo en el cuerpo: significa que mis huesos no están protegidos si me caigo, y eso me aterra."
La pérdida de peso llegó en una segunda fase de la enfermedad. Tras ser diagnosticada con EM en agosto de 2021 (mientras rodaba la temporada final de su serie de Netflix Dead to Me) Applegate engordó inicialmente unos 18 kilos y comenzó a usar un bastón
El cambio llegó cuando los persistentes problemas estomacales la obligaron a seguir una dieta líquida. "En siete meses, todo desapareció", escribe. "Hoy en día, mis piernas son más delgadas que nunca."
Deja claro que esa delgadez no le reporta ningún consuelo. Una voz interior, escribe, le dice que tiene buen aspecto — y ella identifica esa voz como parte de la propia enfermedad. "Pero no va a ganar", añade.
Los problemas digestivos han alterado también las rutinas más básicas. En un pasaje, describe cómo mientras escribía sentía el olor de unos tamales en el piso de abajo, sabiendo que comerlos probablemente la llevaría a urgencias. Desde su diagnóstico, ha sido hospitalizada más de 30 veces.
A pesar de estar en gran medida postrada en cama, Applegate escribe que sigue llevando a su hija Sadie, de 15 años, al colegio. "Es mi actividad favorita", declaró a People el mes pasado. "Me digo a mí misma: 'Llévala allí sana y salva y vuelve a casa para meterte en la cama'. Y eso es lo que hago." Sadie es su hija con el músico Martyn LeNoble, su marido desde hace 13 años.
Antes del diagnóstico de EM, Applegate ya había superado un cáncer de mama, una doble mastectomía en 2008 y la extirpación de ovarios y trompas de Falopio en 2017 para prevenir el cáncer de ovario.
En 2024, hizo una de sus escasas apariciones públicas en la ceremonia de los Emmy, donde el público le brindó una ovación.