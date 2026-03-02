Christina Applegate ha sido hospitalizada más de 30 veces desde su diagnóstico

A pesar de estar en gran medida postrada en cama, Applegate escribe que sigue llevando a su hija Sadie, de 15 años, al colegio. "Es mi actividad favorita", declaró a People el mes pasado. "Me digo a mí misma: 'Llévala allí sana y salva y vuelve a casa para meterte en la cama'. Y eso es lo que hago." Sadie es su hija con el músico Martyn LeNoble, su marido desde hace 13 años.