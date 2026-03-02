  1. Inicio
Asfura se pronuncia sobre crisis en Medio Oriente y defiende derecho a la seguridad

El dirigente hondureño afirmó que toda nación tiene derecho a la autodefensa y a proteger a su pueblo, manifestando además su solidaridad con quienes promueven la paz regional

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 14:28
El pronunciamiento surge en un momento de creciente tensión en Medio Oriente.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se pronunció este lunes, sin mencionar directamente, a la situación que se vive en Oriente Medio tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Asfura justificó -a través de un mensaje de X/Twitter- que "cuando existen amenazas latentes, el peligro es inminente y la autodefensa de los países inevitable". Y agregó su apoyo "a los países que defienden su seguridad".

Los ataques considerados por el mandatario estadounidense, Donald Trump, como la "última y mejor oportunidad" para detener el rápido desarrollo del programa de misiles de Teherán y eliminar las "amenazas intolerables" al país norteamericano, iniciaron el sábado 28 de febrero con el lanzamiento de misiles.

Ante la escalada que ha seguido a los primeros ataques para destruir sitios de producción de armas y otras posiciones de la fuerza aérea iraní, que dejan 555 personas muertas en la República Islámica y unas 10 personas muertas en territorio israelí por misiles de Irán, el mandatario hondureño ha señalado que las naciones tienen derecho a proteger a sus pueblos y vivir en paz. "Mi solidaridad con quienes defienden la paz regional", defendió Asfura en su posteo.

El pronunciamiento surge en un momento de creciente tensión en Medio Oriente, donde los enfrentamientos y advertencias diplomáticas mantienen la atención de la comunidad internacional.

