Asfura se pronuncia sobre crisis en Medio Oriente y defiende derecho a la seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se pronunció este lunes, sin mencionar directamente, a la situación que se vive en Oriente Medio tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Asfura justificó -a través de un mensaje de X/Twitter- que "cuando existen amenazas latentes, el peligro es inminente y la autodefensa de los países inevitable". Y agregó su apoyo "a los países que defienden su seguridad".

Los ataques considerados por el mandatario estadounidense, Donald Trump, como la "última y mejor oportunidad" para detener el rápido desarrollo del programa de misiles de Teherán y eliminar las "amenazas intolerables" al país norteamericano, iniciaron el sábado 28 de febrero con el lanzamiento de misiles.