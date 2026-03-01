  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Las imágenes de la destrucción en Irán tras el ataque de EE UU e Israel

Calles cubiertas de humo, miradas marcadas por la incertidumbre y escenas que reflejan tensión en distintos puntos del país. Estas imágenes capturan algunos de los momentos más impactantes de lo que ocurre actualmente en Irán

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 18:58
Las imágenes de la destrucción en Irán tras el ataque de EE UU e Israel
1 de 10

La mañana del sábado 28 de febrero de 2026 el mundo entero amaneció con la noticia de que Estados Unidos e Israel habían atacado a Irán de manera conjunta. El escenario restante es de destrucción, muerte, miedo y amenazas de venganza.

Foto: EFE
Las imágenes de la destrucción en Irán tras el ataque de EE UU e Israel
2 de 10

Ocho meses antes, se reportó un conflicto de 12 días entre Irán e Israel, es decir, en junio de 2025. Pero ahora, se suma un nuevo protagonista: las fuerzas estadounidenses.

Foto: EFE
Las imágenes de la destrucción en Irán tras el ataque de EE UU e Israel
3 de 10

Según algunos expertos y según lo que ha mencionado el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus reacciones a lo ocurrido, Estados Unidos estaría interesado en derrocar el régimen clerical del país: "Cuando terminemos, tomen el poder. Será suyo. Esta será probablemente la única oportunidad que tendrán durante generaciones", sentenció, recientemente.

 Foto: EFE
Las imágenes de la destrucción en Irán tras el ataque de EE UU e Israel
4 de 10

También, en un video publicado en redes sociales, el republicano afirmó que Estados Unidos destruiría la industria de misiles iraní y aniquilaría su fuerza naval.

 Foto: EFE
Las imágenes de la destrucción en Irán tras el ataque de EE UU e Israel
5 de 10

Según recuentos en Irán, la ofensiva del 28 de febrero ya suma más de 200 personas muertas, entre ellas el líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Foto: EFE
Las imágenes de la destrucción en Irán tras el ataque de EE UU e Israel
6 de 10

Numerosas personas se han concentrado en la plaza Enqelab de Teherán, en señal de duelo tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, el 1 de marzo de 2026.

 Foto: EFE
Las imágenes de la destrucción en Irán tras el ataque de EE UU e Israel
7 de 10

En otras partes del territorio se elevan enormes columnas de humo a causa de los bombardeos dirigidos por Estados Unidos e Israel.

Foto: EFE
Las imágenes de la destrucción en Irán tras el ataque de EE UU e Israel
8 de 10

Entre las imágenes más dolorosas están la de la fachada de una escuela primaria femenina donde se reportan 148 personas muertas.

 Foto: EFE
Las imágenes de la destrucción en Irán tras el ataque de EE UU e Israel
9 de 10

Videos en redes sociales muestran la devastación y el momento exacto de varias explosiones. El caos es tal que Irán ha amenazado con vengarse y atacar a Israel, hacia donde ya ha enviado varios misiles, también con saldo mortal.

Foto: EFE
Las imágenes de la destrucción en Irán tras el ataque de EE UU e Israel
10 de 10

Expertos temen que esta ofensiva sea el inicio de una nueva y gran guerra para Estados Unidos en Medio Oriente.

Foto: EFE
Cargar más fotos