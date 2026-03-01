Las imágenes de la destrucción en Irán tras el ataque de EE UU e Israel

La mañana del sábado 28 de febrero de 2026 el mundo entero amaneció con la noticia de que Estados Unidos e Israel habían atacado a Irán de manera conjunta. El escenario restante es de destrucción, muerte, miedo y amenazas de venganza.
Ocho meses antes, se reportó un conflicto de 12 días entre Irán e Israel, es decir, en junio de 2025. Pero ahora, se suma un nuevo protagonista: las fuerzas estadounidenses.
Según algunos expertos y según lo que ha mencionado el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus reacciones a lo ocurrido, Estados Unidos estaría interesado en derrocar el régimen clerical del país: "Cuando terminemos, tomen el poder. Será suyo. Esta será probablemente la única oportunidad que tendrán durante generaciones", sentenció, recientemente.
También, en un video publicado en redes sociales, el republicano afirmó que Estados Unidos destruiría la industria de misiles iraní y aniquilaría su fuerza naval.
Según recuentos en Irán, la ofensiva del 28 de febrero ya suma más de 200 personas muertas, entre ellas el líder supremo iraní, Alí Jamenei.
Numerosas personas se han concentrado en la plaza Enqelab de Teherán, en señal de duelo tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, el 1 de marzo de 2026.
En otras partes del territorio se elevan enormes columnas de humo a causa de los bombardeos dirigidos por Estados Unidos e Israel.
Entre las imágenes más dolorosas están la de la fachada de una escuela primaria femenina donde se reportan 148 personas muertas.
Videos en redes sociales muestran la devastación y el momento exacto de varias explosiones. El caos es tal que Irán ha amenazado con vengarse y atacar a Israel, hacia donde ya ha enviado varios misiles, también con saldo mortal.
Expertos temen que esta ofensiva sea el inicio de una nueva y gran guerra para Estados Unidos en Medio Oriente.