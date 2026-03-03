Robo de niños para rituales satánicos: la polémica que sacude a Carmen Salinas

Las declaraciones de un privado de libertad hicieron tendencia a la fallecida actriz Carmen Salinas luego que declarara en un podcast que trabajó robando niños para ella para que fueran sacrificados. Aquí los detalles.
Fue en el poscast "Penitencia MX", conducido por Saskia Niño de Rivera, que se conoció la historia de un preso identificado como "Beto", quien además de contar su historia de abandono, también habló de los trabajos sucios que hizo para políticos y actores en México. Señaló a muchos de satánicos.
"Beto" contó que entre sus actividades ilícitas estaba el robo de niños con el objetivo a diferentes estados, específicamente a Veracruz, para "hacer sacrificios, cultos, hacer ofrendas a sus muertos".
"Les gustaba hacer rituales, yo me iba a Veracruz con los niños (robados) y allá hacían sus sacrificios. Yo todo eso hice, secuestraba, mataba", expresó el reo.
"Empecé a convivir con mucha gente del medio, Carmen Salinas, se cómo viven, la Carmelita Salinas decía que era católica y te compraba los niños e iba a hacer sus sacrificios. Todos esos personajes yo trabajé para ellos, esa fue mi vida", añadió.
Las declaraciones del reo se viralizaron en las redes sociales, por lo que su hija María Eugenia Plascencia se pronunció ante las acusaciones. “Estoy bastante molesta, sacada de onda, porque es una persona que si está en la cárcel, tú sabrás... no tiene educación, no tiene principios y lo que quería era crearse fama, es lo que yo creo”.
Asimismo, lamentó que la presentadora y activista, Saskia Niño de Rivera "le siguiera el juego" a "Beto" porque su madre era una mujer muy católica. “La señorita que lo entrevistó, no se vale que le siga el juego. Es algo imposible, es una mentira. Mi mamá era católica, era de ayudar, ¿cómo iba a entrar en estas situaciones?”, añadió.
De igual forma, afirmó que está en pláticas con abogados para una posible demanda "porque no quiero seguirle el juego a ese señor porque es darle fama sin tenerla... como que quieren provocar una situación... Pero sí estoy bastante molesta con esto porque están difamando el nombre de mi mamá”.
Los nietos de Carmelita Salinas también salieron en la defensa de su memoria afirmando que se trataba a de una falta de respeto. "Creo que es un error muy grave que cometió esta persona, y es muy triste que se tenga que colgar de la imagen de alguien que ya no está con nosotros. Qué casualidad que los demás nombres que según menciona este cuate se censuran, ¿no?”.
Por su parte, Saskia Niño de Rivera publicó un video en el que afirmó que su podcast no tiene el objetivo de generar polémica ni dañar la reputación de terceras personas. Al mismo tiempo que afirmó que su producción es educativa, academécia y de análisis profundo.
“El propósito nunca ha sido señalar a terceros ni convertir un testimonio en un espectáculo”, explicó, y pidió a los medios y al público abordar estos contenidos con responsabilidad y empatía", señaló en el video publicado en sus redes sociales.
Quien se sumó a la polémica fue Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, quien afirmó que en ocasiones anteriores ya había hablado sobre las prácticas atribuidas a Carmen Salinas, asimismo mencionó la implicación de otras figuras, sin embargo se limitó a ofrecer nombres o pruebas.