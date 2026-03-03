Robo de niños para rituales satánicos: la polémica que sacude a Carmen Salinas

Los nietos de Carmelita Salinas también salieron en la defensa de su memoria afirmando que se trataba a de una falta de respeto. "Creo que es un error muy grave que cometió esta persona, y es muy triste que se tenga que colgar de la imagen de alguien que ya no está con nosotros. Qué casualidad que los demás nombres que según menciona este cuate se censuran, ¿no?”.