Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras

"Que no me tenían en el radar no puedo decir demasiado, a como quiere que juegue mi equipo ideal, quiero que domine, que encaje pocos goles, ser agresivos en ataque, el objetivo general es ser competitivos y empezar a ganar partidos, más a detalles primero será con los futbolistas, mi idea del fútbol lo tengo claro, estoy aquí porque estoy convencido porque la calidad del futbolista hondureño es muy buena, transmitirle al futbolista qué es lo que queremos hacer y que lo tengan claro"