Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras

José Francisco Molina fue presentado oficialmente este lunes 3 de marzo como nuevo técnico de la Selección Nacional de Honduras. Así se vivió la ceremonia.
El técnico español llegó al lugar de la presentación en Tegucigalpa acompañado de altos jerarcas de la Federación de Fútbol de Honduras.
Posteriormente se instaló en la mesa principal junto a Javier Atala, presidente de la Comisión de Selecciones, Jorge Salomón, presidente de la FFH y Francis Hernández, director deportivo de la Selección Nacional de Honduras.
El nuevo DT de la Bicolor se presentó ante los medios de comunicación, quienes lo recibieron con mucho entusiasmo.
Javier Atala dio una breve conferencia introductoria del estratega que llega con la misión de meter a Honduras al Mundial 2030.
Minutos más tarde llegó uno de los mejores momentos de la presentación. Los máximos jerarcas del fútbol catracho posaron junto a José Francisco Molina y la camiseta oficial de la Selección de Honduras.
La misma lucía el nombre "Molina" en el dorsal.
En la presentación se vivió un momento incomodo. Molina no quería ponerse la camiseta de la Bicolor, ya que tenía su traje formal.
Los directivos le expresaron en varias ocasiones su deseo de que se pusiera la piel catracha.
Minutos más tarde, José Francisco Molina cedió y se puso la camiseta oficial de la Selección de Honduras.
"Es un nuevo reto, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible, intentaremos hacer esa selección para el Mundial 2030. A la afición se le puede mandar el mensaje de confianza, haremos todo lo que esté a nuestras manos, si los tenemos a nuestro lados sin ninguna duda la federación, los jugadores y nosotros trabajaremos mejor, todo será más fácil", comenzó diciendo Molina.
"Que no me tenían en el radar no puedo decir demasiado, a como quiere que juegue mi equipo ideal, quiero que domine, que encaje pocos goles, ser agresivos en ataque, el objetivo general es ser competitivos y empezar a ganar partidos, más a detalles primero será con los futbolistas, mi idea del fútbol lo tengo claro, estoy aquí porque estoy convencido porque la calidad del futbolista hondureño es muy buena, transmitirle al futbolista qué es lo que queremos hacer y que lo tengan claro"
El nombramiento de Molina representa una apuesta por un perfil formador y estructurado, con experiencia en procesos juveniles y metodologías modernas de trabajo.
La FFH ha dejado claro que la contratación de José Francisco Molina no responde únicamente a resultados inmediatos, sino a la construcción de un proyecto sólido con miras al Mundial 2030.
José Francisco Molina es un exfutbolista y entrenador de fútbol español nacido el 8 de agosto de 1970 en Valencia, España, tiene 55 años.
urante su carrera como jugador se desempeñó como portero profesional, destacándose en clubes de primer nivel de España como Atlético de Madrid, donde ganó la Liga Española y la Copa del Rey, así como en equipos como Villarreal CF, Deportivo La Coruña y Levante UD antes de retirarse al final de su carrera profesional.
Tras su retiro, Molina inició una carrera como técnico. Comenzó en 2009 dirigiendo equipos de categorías inferiores y filiales en España, incluyendo al Villarreal C y posteriormente al primer equipo del Villarreal. Desde entonces, ha entrenado en varios clubes y ligas internacionales, ganando experiencias valiosas en Asia y América.
Además de su experiencia como entrenador de clubes, Molina también se desempeñó como director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, ocupando ese cargo entre 2018 y 2022, supervisando aspectos técnicos del fútbol español a nivel general.
Ahora asume el nuevo reto de dirigir a la Selección Nacional de Honduras para el proceso rumbo al Mundial 2030.