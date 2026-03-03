  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras

El nombramiento de Molina representa una apuesta por un perfil formador y estructurado rumbo al Mundial 2026

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 11:52
Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
1 de 19

José Francisco Molina fue presentado oficialmente este lunes 3 de marzo como nuevo técnico de la Selección Nacional de Honduras. Así se vivió la ceremonia.

Fotos: EL HERALDO.
Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
2 de 19

El técnico español llegó al lugar de la presentación en Tegucigalpa acompañado de altos jerarcas de la Federación de Fútbol de Honduras.

Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
3 de 19

Posteriormente se instaló en la mesa principal junto a Javier Atala, presidente de la Comisión de Selecciones, Jorge Salomón, presidente de la FFH y Francis Hernández, director deportivo de la Selección Nacional de Honduras.

Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
4 de 19

El nuevo DT de la Bicolor se presentó ante los medios de comunicación, quienes lo recibieron con mucho entusiasmo.

Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
5 de 19

Javier Atala dio una breve conferencia introductoria del estratega que llega con la misión de meter a Honduras al Mundial 2030.
Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
6 de 19

Minutos más tarde llegó uno de los mejores momentos de la presentación. Los máximos jerarcas del fútbol catracho posaron junto a José Francisco Molina y la camiseta oficial de la Selección de Honduras.

Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
7 de 19

La misma lucía el nombre "Molina" en el dorsal.

Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
8 de 19

En la presentación se vivió un momento incomodo. Molina no quería ponerse la camiseta de la Bicolor, ya que tenía su traje formal.

Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
9 de 19

Los directivos le expresaron en varias ocasiones su deseo de que se pusiera la piel catracha.

Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
10 de 19

Minutos más tarde, José Francisco Molina cedió y se puso la camiseta oficial de la Selección de Honduras.

Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
11 de 19

"Es un nuevo reto, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible, intentaremos hacer esa selección para el Mundial 2030. A la afición se le puede mandar el mensaje de confianza, haremos todo lo que esté a nuestras manos, si los tenemos a nuestro lados sin ninguna duda la federación, los jugadores y nosotros trabajaremos mejor, todo será más fácil", comenzó diciendo Molina.
Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
12 de 19

"Que no me tenían en el radar no puedo decir demasiado, a como quiere que juegue mi equipo ideal, quiero que domine, que encaje pocos goles, ser agresivos en ataque, el objetivo general es ser competitivos y empezar a ganar partidos, más a detalles primero será con los futbolistas, mi idea del fútbol lo tengo claro, estoy aquí porque estoy convencido porque la calidad del futbolista hondureño es muy buena, transmitirle al futbolista qué es lo que queremos hacer y que lo tengan claro"
Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
13 de 19

El nombramiento de Molina representa una apuesta por un perfil formador y estructurado, con experiencia en procesos juveniles y metodologías modernas de trabajo.
Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
14 de 19

La FFH ha dejado claro que la contratación de José Francisco Molina no responde únicamente a resultados inmediatos, sino a la construcción de un proyecto sólido con miras al Mundial 2030.
Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
15 de 19

José Francisco Molina es un exfutbolista y entrenador de fútbol español nacido el 8 de agosto de 1970 en Valencia, España, tiene 55 años.

Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
16 de 19

urante su carrera como jugador se desempeñó como portero profesional, destacándose en clubes de primer nivel de España como Atlético de Madrid, donde ganó la Liga Española y la Copa del Rey, así como en equipos como Villarreal CF, Deportivo La Coruña y Levante UD antes de retirarse al final de su carrera profesional.
Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
17 de 19

Tras su retiro, Molina inició una carrera como técnico. Comenzó en 2009 dirigiendo equipos de categorías inferiores y filiales en España, incluyendo al Villarreal C y posteriormente al primer equipo del Villarreal. Desde entonces, ha entrenado en varios clubes y ligas internacionales, ganando experiencias valiosas en Asia y América.
Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
18 de 19

Además de su experiencia como entrenador de clubes, Molina también se desempeñó como director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, ocupando ese cargo entre 2018 y 2022, supervisando aspectos técnicos del fútbol español a nivel general.
Momento incómodo y personalidades: Así se vivió la presentación del nuevo técnico de Honduras
19 de 19

Ahora asume el nuevo reto de dirigir a la Selección Nacional de Honduras para el proceso rumbo al Mundial 2030.

Cargar más fotos