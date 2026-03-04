Misión Mundial 2030: La agenda de la Selección de Honduras para su primer partido con José Molina

Molina compareció ante los medios de comunicación y dejó claro su compromiso de asumir con responsabilidad el reto de devolverle la ilusión y buen fútbol a la "H", que recientemente quedó fuera del Mundial 2026. El estratega europeo aseguró que trabajará para construir un equipo competitivo y sólido y que pueda ser protagonista en la región.

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras ya inició una nueva etapa bajo el mando del técnico español José Francisco Molina , quien fue presentado ayer de manera oficial como el nuevo timonel de la Bicolor de cara al proceso rumbo al Mundial 2030 .

La primera prueba del nuevo proceso será el próximo 31 de marzo, cuando Honduras enfrente a la selección de Perú en territorio español. El compromiso se disputará en el Estadio Municipal de Butarque, en Madrid, escenario donde el nuevo cuerpo técnico comenzará a evaluar a sus dirigidos en un partido contra una escuadra de alto nivel.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Federación de Fútbol de Honduras, la Bicolor se concentrará el 23 de marzo y viajará directamente a España, donde realizará sus entrenamientos y sesiones de trabajo. La intención es que Molina pueda conocer de primera mano a los futbolistas y comenzar a implementar su idea de juego.

La convocatoria oficial estaría prevista para el 20 de marzo. Al tratarse de una Fecha FIFA, se espera contar con la disponibilidad de todos los legionarios y jugadores del ámbito local.

En los próximos días, el director deportivo Francis Hernández sostendrá reuniones con los clubes de la Liga Nacional para dialogar sobre el nuevo proyecto deportivo y los posibles convocados. Tanto el técnico como el director deportivo buscarán fortalecer la relación con las instituciones y alinear objetivos en esta nueva etapa.