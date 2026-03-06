Javier López se refiere a llegada del FVS a Liga Nacional y deja consejo a José Molina

Para López , pese a que los 'Maquileros' son últimos, sabe que no será nada fácil y cree que han merecido ganar algunos partidos por la forma como han venido jugando.

Tegucigalpa, Honduras .- Javier López, técnico del Motagua , palpita la oportunidad de ponerse con su equipo como líder del torneo Clausura si llegan a derrotar a Choloma, siempre y cuando Real España no gane ante Olimpia.

Javier López aconsejó al nuevo técnico de la Selección Nacional de Honduras , donde le explica como es y lo que le ayudaría a quitarse la presión.

También se refirió a la llegada del FVS (Soporte de vídeo para fútbol) al fútbol hondureño, donde dejó ver que todos serán beneficiados, y más los árbitros porque les permitirá que puedan corregir algunos errores.

¿Cómo se encuentra el equipo?: "Tenemos una oportunidad bonita, si conseguimos un resultado positivo nos pondremos de líderes, eso sería muy importante y ya situarnos en esa zona de objetivo"

Llegada del FVS al fútbol de Honduras: "Muy positivo, lo veniamos solicitando, será muy importante y sobre todo para los árbitros para que puedan tomar mejores decisiones y de esta manera de influir menos en los resultados, así no estamos un día después del partido hablando de polémicas arbitrales"

Es positivo no tener bajas: "Es un privilegio la plantilla que tenemos y más si está completa, muy contento, quiero felicitar al cuerpo técnico que ha hecho un gra trabajo con los jugadores"

¿Qué espera Motagua ante Choloma? "Choloma merece más puntos de los que tiene, ha puesto en dificultades a muchos equipos, esperamos un partido muy complicado, es un equipo que se la juega a todas, Motagua tiene que mostrar ese orden y disciplina, contundencia en el área"

Ganar se pone como líderes "Hay una gran motivación, sabemos que lo es que queremos es el campeonato es ser el campeón, pero estos son los pasos previos para poder lograrlo"

El nuevo técnico de la H "No he tenido la oportunidad de reunirme con él (José Molina), sí con Francis (Hernández), la división de opiniones va a existir siempre, los entrenadores estamos expuestos a que haya gente que piense que nuestro proceso puede ser adecuado y correcto, otros que no, no se trata de contentar a todo el mundo, la única forma de ir descubriendo será con el trabajo diario y de los resultados. Consejo que alguien que lleva tiempo aquí, primero que observe y que apartir de ahí que vaya tomando las decisiones que sean correctas y adecuadas, el contexto que se va a encontrar en cada país es diferente y ese periodo de observación a veces un poquito desde la distancia le va a permitir tener un mayor conocimiento no solo de los jugadores, si no de todo lo que rodea a toda la selección de Honduras"

Sobre el fútbol hondureño: "Encontrará la apertura de la que había antes, va a encontrar un campo con la tierra puesta, porque quedan cuatro años para el Mundial, queda un proceso largo, hay que ir poniéndole la semilla, hay que ir abonando, regando, y eso solo se irá consiguiendo con el día a día, es una bonita oportunidad que tiene el fútbol de Honduras con estas personas que acaban de llegar de poder crecer, de poder mejorar y de poder ir arando ese campo y que finalmente se logre volver a ir a un Mundial"