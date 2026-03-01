Javier López sobre el arbitraje de Liga Nacional: “El que no llora, no mama”

El técnico insistió en que fue evidente lo que sucedió en el Nacional Chelato Uclés ante Potros luego de una falta no sancionada dentro del área a favor de Motagua : “Hoy, una vez más, muy claro lo del penal a Rodrigo de Olivera, que lo visteis todos, y una vez más no pasa absolutamente nada”.

-- CONFERENCIA DE JAVIER LÓPEZ, DT DE MOTAGUA --

¿Qué tanto le gustó el partido de Motagua en el primer tiempo y en el segundo tuvo que rescatar el empate? ¿Cómo analizaría esto?

Estuvimos bien, pero fallamos en la definición. No me gusta que parezca que estamos llorando, pero van seis penales en el torneo y parece que a nosotros no nos toca. Y aquí parece que el que no llora, no mama. Hoy lo vimos en el Marathón - Olimpia, hubo fuera de juego, y bueno, pues ¿qué quieren que diga? Hoy, una vez más, muy claro lo del penal a Rodrigo, que lo visteis todos, y una vez más no pasa absolutamente nada, el otro día jugamos en Choloma, no pasa nada, etcétera, etcétera.

Creo que ya es urgente que llegue el VAR, creo que es urgente, creo que si nos queremos equiparar a la Liga de Costa Rica, que es donde siempre nos estamos mirando y pensando que estamos ahí a ese nivel, creo que es urgente que llegue ya esa aplicación que pueda ayudar a crear un poco más de justicia en los partidos y que los equipos que nos gusta atacar, proponer y llegar con mucha gente al área, pues tengamos también esa posibilidad de que estas jugadas sean revisadas.

En la segunda parte se tiene un gol muy bonito y hay que felicitar a Kleber, porque lleva un índice de mejora espectacular, seis goles, la que tuvo la mandó a la red, y a veces tuvimos un buen juego, a veces con corazón, decidimos rescatar el empate. Creo que nos vimos bien en la recta final del partido, los cambios van a más, creo que hay toda una nueva intensidad y frescura en el equipo, cambiamos la estructura, bueno, pues ahí llegaron un par de ocasiones de gol en la recta final, una acción muy bonita en ese rango y la diagonal atrás la pudo terminar.

Ya que menciona el tema del penal que no le pitaron ni del VAR, ¿qué opina usted acerca de la tardanza en la llegada del VAR a la Liga Nacional?

Es urgente, ya lo comentaba tiempo atrás, siempre estas cosas que se dicen es para mejorar la liga, no es para cambiar nada, es para mejorar, es para que haya un poquito más de equidad, que los árbitros tengan la posibilidad de revisar las jugadas, porque a veces también hay que entenderlos a ellos. Ya lo platico mucho, es difícil, ya no veo maldad, lo que veo es que a veces creo que falta poderla revisar, porque tienen otros ángulos, y a partir de ahí queremos que puedan tomar una decisión mucho más acertada de lo que realmente pasó en el primer momento.

No quiero que nos den nada, no quiero que nos quiten nada, y al final los entrenadores nos jugamos nuestro cargo por los resultados, y queremos que los resultados sean el acierto y el desacierto de nuestros jugadores, el acierto y el desacierto del entrenador, y no que sean decisiones posibles: fuera de juego, no fuera de juego, penaltis que son o que no son. Y la verdad, tengo que decirlo, en la balanza, Motagua se siente bastante perjudicado en estas ocho primeras jornadas, porque no ha sido uno, ni dos, ni tres, en todos los partidos hay una o dos acciones que son a favor nuestra y que nunca terminan siendo de esta manera.

Cambiando de tema, qué opina de la llegada del nuevo técnico de Honduras, José Francisco Molina, ¿qué conoce usted de él y qué nos puede decir?

Yo te voy a dar otro punto de vista. Yo creo que es una persona que tiene un conocimiento muy amplio de lo que es el fútbol, primero como entrenador, luego ha sido director deportivo. Un director deportivo está siempre muy cerca del seleccionador, ya ha estado cuatro años de director deportivo de la selección española de fútbol, codo a codo con el seleccionador, preparando, programando, planificando, viendo los entrenamientos, estando presente en la exposición de los planes de partido. Es decir, es alguien que tiene un conocimiento, no como entrenador de lo que es una selección nacional, pero sí que está en el contexto metido todos los días, a todas las horas, en los viajes, en las charlas y luego como entrenador tiene su carrera.

Respeto máximo y respaldémoslo porque acaba de llegar y desde ya es el seleccionador de Honduras y es el seleccionador de todos nosotros: jugadores, entrenadores, clubes y prensa. Le vamos a dar una buena bienvenida, le vamos a dar un sentimiento cálido y dejémoslo trabajar con confianza, que es lo que todo el mundo necesita para llegar, integrarse lo antes posible al país, conocer lo antes posible también todo lo que rodea al fútbol de Honduras, y seguro es gente que viene muy acostumbrada a trabajar con mucha orden, con mucha disciplina, y ese tándem que va a hacer con Francis, pues yo estoy totalmente convencido de que le va a dar mucha más felicidad, no solo a la selección, sino a todo el fútbol de Honduras.

¿Será tan grande el cambio en el fútbol con un técnico europeo? ¿Usted siente que ha hecho un cambio significativo?

Todo es un proceso, yo siempre digo lo mismo. Yo vengo aquí y te voy a dar un dato, frío, pero dato: cuando yo llegué, en la jornada 1 a la 3 se habían perdido tres partidos, 17 partidos de fase regular en el torneo anterior y ocho en el torneo actual, de 25 partidos solo hemos perdidos dos. No hay un solo equipo en la Liga Nacional que haya sumado más puntos que Motagua. Llegué con una plantilla que estaba confeccionada al gusto de otro entrenador y para jugar de otra manera, y que además fue exitoso, hay que decirlo, fue exitoso jugando de esa manera y esto es un proceso, hemos llegado a mis siete meses en el país, hemos podido cambiar a algunos jugadores en el mercado y esto es un proceso. La selección va a tener un proceso de tres, cuatro años. Dejemos trabajar, creemos un ambiente bonito para el profe que va a llegar la semana que viene, tengamos confianza, no solo en él, sino en la persona que lo trajo, y seguro que con un proceso, con el trabajo diario, se va a conseguir algo bonito para Honduras y para el fútbol. Yo te lo dije en su momento, estoy en un proceso, son siete meses, no es suficiente, necesito más tiempo, necesito otro contexto y en el camino vamos mejorando.

Tu compañero decía que si tuvimos una primera parte arrolladora. Hay que respetar a quien estaba enfrente, un rival muy bien entrenado, muy bien trabajado, con muy buenos jugadores puesto por puesto, un rival que no es nada fácil de superar, y aun así creo que hemos tenido seis o siete ocasiones de gol clarísimas para ganar este partido. Ellos han tenido una llegada y han anotado, hay que felicitarlos por la contundencia que tuvieron, por el orden que tuvieron, por la disciplina que mantuvieron en el campo, y así es la liga, la verdad es que cualquier equipo puede vencer a cualquiera y lo vemos semana a semana.

¿Qué se va a encontrar el profesor Molina al dirigir a la selección de Honduras respecto a los jugadores?

Primero se va a encontrar con jugadores abiertos a mejorar. Yo siempre digo que no hay que cambiar, hay que mejorar muchas cosas y afortunadamente hay un proceso medio largo para poderlo hacer. Entonces veo que hay una buena idea ahí. Leí el otro día que van a incorporar a algún técnico de Honduras también al cuerpo técnico de la selección, por ahí ya va a haber un mayor conocimiento y una mejor adaptación del medio para que el profe se haga con su cuerpo técnico lo antes posible. Desde luego va a tener el apoyo, me imagino que de todos los clubes, al menos de Motagua así va a ser, de su servidor y de todo el club, a la hora de alinearnos para esta implementación que va a ser positiva no solo para la selección, sino también para todos nosotros. Es muy bonito que llegue alguien que habla el mismo lenguaje que hablamos en ese vestuario va a reforzar muchas cosas de las que estamos tratando, no de cambiar, sino de mejorar en nuestro propio club, y que lo escuchen de otro entrenador, de otra voz tan autorizada como él, pues a mí me va a ayudar. La ayuda va a ser recíproca y de verdad siempre va a haber, repito, una mejora importante para todo lo que es el fútbol de Honduras, empezando por la materia principal, que son los jugadores y los técnicos.