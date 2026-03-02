  1. Inicio
Marcelo Santos sobre su futuro con Motagua: "No sé nada sobre mi renovación"

El jugador de las Águilas y seleccionado nacional señaló que hasta el momento no se ha reunido con la directiva para definir su continuidad en El Nido

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 09:55
Marcelo Santos atendiendo a los medios en la zona mixta.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Durante el transcurso del Torneo Clausura 2026, Marcelo Santos ha pasado de ser titular indiscutible a perder el puesto en el once inicial del Motagua de Javier López.

A pesar de la incertidumbre que esto pueda generar, el defensor de las Águilas se muestra tranquilo con la situación, aunque a falta de pocos meses de que finalice su contrato revela que no ha tenido mayores detalles acerca de su renovación con el cuadro Azul Profundo.

"Estos son mis últimos seis meses (de contrato) y en cuanto a mi renovación no sé nada, la verdad que no he tenido pláticas con la dirigencia, pero estoy tranquilo terminando bien este torneo, esperando cerrar de la mejor manera y de ahí esperar a lo que se venga y si no pues agradecer a la directiva por todo el tiempo que he estado acá", declaró el defensor en la zona mixta.

Sobre su suplencia, Santos respeta la decisión del entrenador y confía en poder recuperar su lugar dentro de la alineación motagüense: "Son decisiones técnicas que a la larga se respetan, de mi parte nada más enfocarme en lo mío y dar lo mejor de mí en cada entreno y en cada partido para volver a retomar esa confianza y la titularidad".

Polémicas arbitrales y VAR

Por otro lado, el defensor del Ciclón se abstuvo de opinar sobre las polémicas arbitrales después de que el entrenador Javier López mostrara su inconformidad en conferencia de prensa con el trabajo de Melvin Matamoros en el partido ante Olancho FC, sin embargo, se sumó a las voces que piden la llegada del VAR al fútbol hondureño.

"Es respetable la decisión del profe, tampoco me compete a mí hablar sobre los errores de los árbitros porque así como nos perjudican también nos han favorecido. En cuanto a lo del VAR ya días lo dije, urge esa herramienta porque así va a venir a ayudar a crecer a la Liga, ayudar a mejorar a los árbitros que se siguen equivocando todas las jornadas y urge para beneficio de ellos y de la Liga Nacional", puntualizó.

