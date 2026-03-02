Marcelo Santos sobre su futuro con Motagua: "No sé nada sobre mi renovación"

Tegucigalpa, Honduras.- Durante el transcurso del Torneo Clausura 2026, Marcelo Santos ha pasado de ser titular indiscutible a perder el puesto en el once inicial del Motagua de Javier López.

A pesar de la incertidumbre que esto pueda generar, el defensor de las Águilas se muestra tranquilo con la situación, aunque a falta de pocos meses de que finalice su contrato revela que no ha tenido mayores detalles acerca de su renovación con el cuadro Azul Profundo.

"Estos son mis últimos seis meses (de contrato) y en cuanto a mi renovación no sé nada, la verdad que no he tenido pláticas con la dirigencia, pero estoy tranquilo terminando bien este torneo, esperando cerrar de la mejor manera y de ahí esperar a lo que se venga y si no pues agradecer a la directiva por todo el tiempo que he estado acá", declaró el defensor en la zona mixta.