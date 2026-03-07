Géminis y Cáncer impulsan el amor, mientras Virgo y Acuario desatan creatividad e ideas

Tegucigalpa, Honduras.- Las influencias astrales invitan a buscar equilibrio entre la vida personal y las responsabilidades.

Será una jornada ideal para aprender, disfrutar de la compañía de los demás y confiar en la intuición para aprovechar las oportunidades que puedan surgir.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Todo lo relacionado con la literatura y con el cine va a interesarte hoy. Tendrás un ansia de sabiduría que te llevará a pasar el día leyendo y viendo buenas películas. Encontrarás apoyo en cuestiones familiares.

TAURO (21 abril - 20 mayo). En estos días comprobarás si todos los esfuerzos realizados iban por el buen camino, y también será la época de evaluar si los incentivos que te ofrece tu empresa son los adecuados para tus capacidades.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). En el terreno sentimental, sabes que lo tuyo es una carrera de fondo, en la que te quedan algunas etapas por quemar, y que si no te precipitas conseguirás lo que quieres, porque tu fondo es positivo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Las cuestiones del amor entran en una fase de consolidación que pueden deparar cambios significativos en tu vida, pero te encontrarás preparado para ello porque las personas que te rodean te dan mucha confianza.

LEO (23 julio - 22 agosto). Aprovecha las reuniones festivas con los amigos para desconectar por unas horas de los problemas laborales que ocupan tu cabeza y que no te dejan divertirte. Piensa que se trabaja para vivir, y no al contrario.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Puede ser un día muy intenso en cuanto a encuentros amorosos; no serán gran cosa, puro flirteo, pero lo pasarás en grande y tu encanto llegará a todo el mundo, sea con el fin que sea. Se aproximan gastos imprevistos, ahorra ahora si puedes.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Será un buen momento para unir las sinergias que tienes a tu alrededor en pro de tus intereses, aprovechar las ayudas públicas que están en el mercado o para cuestiones domésticas de interés general.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Aprovecha un periodo de vitalidad en el que estás entrando para mejorar físicamente, combinando una dieta equilibrada con el ejercicio que últimamente has dejado de lado por cansancio. Las fuerzas no te fallarán ahora.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Las emociones pueden estar a flor de piel en tu entorno y deberás evitar todo tipo de enfrentamientos, por muy leves que te parezcan. Nunca se sabe en qué fregado te puedes meter sin ninguna intención.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Llegan los momentos de tranquilidad que deseabas, después de unos días algo desenfrenados, que te permitirán centrarte en los asuntos del amor sin prisas y sin interferencias.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tu mente no parará de generar ideas que podrás poner en práctica si le pones voluntad y ganas. Confía en ti mismo y todos los proyectos te saldrán. En cuanto al amor, deberás dejar pasar unos días para encontrar a alguien.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Debes aprender a confiar en ti mismo, disipar tus dudas y enfrentarte a tus fantasmas, antes de que dejes pasar oportunidades que no volverán. El optimismo debe ser tu arma más poderosa para afrontar esta etapa de tu vida.