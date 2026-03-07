En vivo: así se desarrolla la cumbre "Escudo de las Américas" en Miami

Miami, Estados Unidos.-La cumbre Escudo de las Américas se celebra este 7 de marzo en la ciudad de Miami y reúne a varios jefes de Estado de América Latina convocados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro busca fortalecer la cooperación entre países del continente frente a los desafíos de seguridad, migración y crimen organizado.

La reunión congrega a más de una decena de mandatarios latinoamericanos, entre ellos los presidentes de Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Honduras, así como el presidente electo de Chile y la primera ministra de Trinidad y Tobago.

Entre los principales temas de la agenda se encuentra el combate al narcotráfico, la lucha contra las bandas criminales y la búsqueda de soluciones conjuntas frente a la migración irregular en la región. También se prevé el fortalecimiento de alianzas políticas y estratégicas entre países que mantienen una relación cercana con Washington.

La cumbre también forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para reforzar su influencia en América Latina y coordinar posiciones frente a desafíos geopolíticos y de seguridad que afectan al hemisferio. Durante el encuentro se esperan reuniones bilaterales, sesiones de trabajo entre delegaciones y posibles anuncios de cooperación regional.