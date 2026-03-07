Carnes y verduras suben de precio en la Feria del Agricultor

Tegucigalpa, Honduras.- Carnes, lácteos, verduras y mariscos registraron incremento de precios durante la primera semana de marzo en la Feria del Agricultor y Artesano, ubicada frente al Estadio Chelato Uclés de la capital.

Según los listados oficiales, la libra de costilla de res subió de 72 a 74 lempiras; el tajo de res, carne molida, bistec de res y estofado registraron un incremento de dos lempiras, al pasar de 86 a 88 lempiras por libra.

Los lácteos también reflejaron alzas por tercera semana consecutiva: los quesos semisecos y frijoleros aumentaron de 84 a 86 lempiras por libra; la mantequilla crema y la rala subieron de 30 a 32 lempiras, mientras que la mantequilla escurrida pasó de 36 a 38 lempiras.

En el área de verduras, la libra de brócoli pasó de 35 a 40 lempiras, el camote de 16 a 18 lempiras, y la cebolla amarilla de 15 a 16 lempiras. La unidad de pepino también reportó un ligero aumento, al pasar de 15 a 16 lempiras, y el frijol tierno subió de 20 a 25 lempiras por libra.

Algunos mariscos también registraron alzas, ya que el pescado blanco pasó de 35 a 40 lempiras, mientras que el cangrejo aumentó cinco lempiras, al pasar de 40 a 45 lempiras.