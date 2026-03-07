Carnes y verduras suben de precio en la Feria del Agricultor

Tegucigalpa, Honduras.- Carnes, lácteos, verduras y mariscos registraron incremento de precios durante la primera semana de marzo en la Feria del Agricultor y Artesano, ubicada frente al Estadio Chelato Uclés de la capital.
Según los listados oficiales, la libra de costilla de res subió de 72 a 74 lempiras; el tajo de res, carne molida, bistec de res y estofado registraron un incremento de dos lempiras, al pasar de 86 a 88 lempiras por libra.
Los lácteos también reflejaron alzas por tercera semana consecutiva: los quesos semisecos y frijoleros aumentaron de 84 a 86 lempiras por libra; la mantequilla crema y la rala subieron de 30 a 32 lempiras, mientras que la mantequilla escurrida pasó de 36 a 38 lempiras.
En el área de verduras, la libra de brócoli pasó de 35 a 40 lempiras, el camote de 16 a 18 lempiras, y la cebolla amarilla de 15 a 16 lempiras. La unidad de pepino también reportó un ligero aumento, al pasar de 15 a 16 lempiras, y el frijol tierno subió de 20 a 25 lempiras por libra.
Algunos mariscos también registraron alzas, ya que el pescado blanco pasó de 35 a 40 lempiras, mientras que el cangrejo aumentó cinco lempiras, al pasar de 40 a 45 lempiras.
Representantes de la Feria del Agricultor advierten que, ante los incrementos recientes, algunos productos de la canasta básica, especialmente los lácteos, podrían registrar alzas de precios con la llegada del verano, afectando el presupuesto familiar de los consumidores
Precios estables
A pesar de los incrementos, algunos productos de la canasta básica se mantienen estables. Tal es el caso del cartón de huevos, que continúa con precios de 95 lempiras el cartón grande, 85 lempiras el mediano y 78 lempiras el pequeño.
La libra de pechuga de pollo con ala se mantiene en 35 lempiras, las piernas de pollo en 36 lempiras, mientras que los menudos y patas de pollo en 20.
A continuación dejamos una tabla con los productos que registraron un alza de precios en la feria capitalina: