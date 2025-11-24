  1. Inicio
Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, renuncia como Miss Universo África y Oceanía

Olivia Yacé renunció a su título, además a cualquier colaboración con la organización para seguir fiel a sus valores y defender los que considera importantes

  • 24 de noviembre de 2025 a las 09:24
1 de 12
1 de 12

Olivia Yacé, representante de Miss Costa de Marfil, quien quedó como cuarta finalista en Miss Universo 2025, anunció a través de un comunicado que renunciaba al cargo de Miss Universo África y Oceanía.

Foto: Facebook/Olivia Yacé
2 de 12
2 de 12

La delegada de Costa de Marfil afirmó que durante su paso por el certamen logró grandes cosas a pesar de las adversidades, además anunció que cancela cualquier futura afiliación con la organización de Miss Universo.

Foto: Instagram/@olivia.yace
3 de 12
3 de 12

"Fui testigo de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero para continuar en este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían", indicó el comunicado.

Foto: Instagram/@olivia.yace
4 de 12
4 de 12

"Con el corazón lleno de gratitud y profundo respeto, anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo", indicó en el comunicado.

 Foto: Facebook/Miss Universe
5 de 12
5 de 12

"A lo largo de mi camino como embajadora y reina de belleza, he servido con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación. Sin embargo, para alcanzar completamente mi potencial, debo mantenerme firmemente anclada en mis valores y principios que trazan el camino hacia la excelencia", añadió.

 Foto: Facebook/Miss Universe
6 de 12
6 de 12

"Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde crean que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad", afirmó.

Foto: Facebook/Miss Universe
7 de 12
7 de 12

"Es este compromiso de ser una influencia positiva lo que guía mi decisión de hoy. Alejarme de este rol disminuido de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme por completo a defender los valores que considero importantes", manifestó.

 Foto: Facebook/Miss Universe
8 de 12
8 de 12

Agregó: "Hago un llamado a las comunidades negras, africanas, caribeñas, americanas y afrodescendientes: sigan entrando en espacios donde no se espera que estén. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que vendrán después. Nunca dejemos que nadie defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser escuchadas".

 Foto: Facebook/Miss Universe
9 de 12
9 de 12

"También quiero extender mis felicitaciones a la nueva Miss Universo. Deseo también una pronta recuperación a Miss Universo Jamaica y le envío todo mi cariño".

 Foto: Facebook/Miss Universe
10 de 12
10 de 12

"Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino de manera diferente, con la misma determinación de elevar e inspirar. Gracias a todos los que han sido parte de esta aventura excepcional. Continuemos defendiendo nuestros valores y luchando juntos por la grandeza", finalizó el comunicado.

 Foto: Facebook/Miss Universe
11 de 12
11 de 12

Olivia Yacé, durante su participación en el certamen de belleza, figuró como una de las favoritas para llevarse la corona.

Foto: Instagram/@olivia.yace
12 de 12
12 de 12

El Miss Universo 2025 ha sido duramente criticado por entregar la corona a Fátima Bosch, representante de México, y no a otras candidatas como Olivia Yacé que, afirman, merecían ganarse la corona.

Foto: Facebook/Miss Universe
