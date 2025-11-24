Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, renuncia como Miss Universo África y Oceanía

"Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino de manera diferente, con la misma determinación de elevar e inspirar. Gracias a todos los que han sido parte de esta aventura excepcional. Continuemos defendiendo nuestros valores y luchando juntos por la grandeza", finalizó el comunicado.