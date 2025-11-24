Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, renuncia como Miss Universo África y Oceanía

Olivia Yacé, representante de Miss Costa de Marfil, quien quedó como cuarta finalista en Miss Universo 2025, anunció a través de un comunicado que renunciaba al cargo de Miss Universo África y Oceanía.
La delegada de Costa de Marfil afirmó que durante su paso por el certamen logró grandes cosas a pesar de las adversidades, además anunció que cancela cualquier futura afiliación con la organización de Miss Universo.
"Fui testigo de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero para continuar en este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían", indicó el comunicado.
"Con el corazón lleno de gratitud y profundo respeto, anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo", indicó en el comunicado.
"A lo largo de mi camino como embajadora y reina de belleza, he servido con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación. Sin embargo, para alcanzar completamente mi potencial, debo mantenerme firmemente anclada en mis valores y principios que trazan el camino hacia la excelencia", añadió.
"Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde crean que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad", afirmó.
"Es este compromiso de ser una influencia positiva lo que guía mi decisión de hoy. Alejarme de este rol disminuido de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme por completo a defender los valores que considero importantes", manifestó.
Agregó: "Hago un llamado a las comunidades negras, africanas, caribeñas, americanas y afrodescendientes: sigan entrando en espacios donde no se espera que estén. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que vendrán después. Nunca dejemos que nadie defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser escuchadas".
"También quiero extender mis felicitaciones a la nueva Miss Universo. Deseo también una pronta recuperación a Miss Universo Jamaica y le envío todo mi cariño".
"Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino de manera diferente, con la misma determinación de elevar e inspirar. Gracias a todos los que han sido parte de esta aventura excepcional. Continuemos defendiendo nuestros valores y luchando juntos por la grandeza", finalizó el comunicado.
Olivia Yacé, durante su participación en el certamen de belleza, figuró como una de las favoritas para llevarse la corona.
El Miss Universo 2025 ha sido duramente criticado por entregar la corona a Fátima Bosch, representante de México, y no a otras candidatas como Olivia Yacé que, afirman, merecían ganarse la corona.