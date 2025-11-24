Miss Jamaica, Gabrielle Henry, en cuidados intensivos tras caer del escenario en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry, la candidata de Miss Jamaica en Miss Universo 2025, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a cinco días de haberse caído del escenario mientras desfilaba; los dueños del concurso afirman está bien de salud.
Henry, que es médico de profesión, caminaba en su vestido de gala previo a la gala de Miss Universo cuando cayó del escenario, lastimándose, pero sin provocarse fracturas.
La participante de 29 años cayó desde un metro de altura en un orificio del escenario, al término de su desfile en traje de gala, por lo que fue sacada del lugar en camilla rumbo al hospital.
Su estado de salud ha sido manejado con hermetismo, días después del accidente, la Organización Miss Universo Jamaica emitió un comunicado donde informó que los médicos determinaron que Gabrielle debía permanecer al menos 7 días en la UCI, debido a la “estrecha vigilancia y atención especializada” que requiere.
Por su parte, la hermana de Gabrielle, la doctora Phylicia Henry-Samuels, informó que la recuperación “no ha sido tan buena como se esperaba”, lo que generó gran preocupación.
De igual forma, se conoció que sufrió un trauma craneal, cortes en la barbilla y en un pie.
Fue tras publicarse esta información de la delegada de Jamaica que el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, informó que ante las especulaciones sobre el caso de Gabrielle Henry, aseguró que ha recibido excelente atención médica y que pronto saldrá del hospital.
"Durante los últimos días ha habido momentos difíciles y preocupaciones inesperadas. Sin embargo, gracias a la excelente atención médica brindada, cada problema se resolvió con éxito. Hoy nos complace compartir que el último informe médico confirma que se encuentra en buen estado de salud y próxima a ser dada de alta", expresó.
El comunicado Miss Universo detalla que "ha asumido al cien por ciento todos los gastos relacionados" con este incidente, incluyendo el alojamiento de la familia de la candidata en un hotel cerca del hospital, nuevas reservas de boletos de avión, servicios de transporte y "personal dedicado para acompañar y asistir a la familia durante todo este proceso".
El comunicado además afirma que ha mantenido estricta discreción sobre los detalles del estado de salud de Miss Jamaica porque sostienen se debe comunicar solamente a la familia y serán ellos los que deben determinar qué hacer.
Henry, oftalmóloga de profesión, no participó en la gala final del Miss Universo celebrada el viernes, pues se ha mantenido bajo observación médica desde que sufrió la caída.
Hasta el momento, Gabrielle Henry no se ha pronunciado en redes sociales sobre su estado de salud.