Hondureña Andrea Hernández clasifica a la final en torneo de atletismo en Chile

Honduras compite en el Sudamericano Máster de Atletismo 2025 en Chile. Stephanie Hernández avanza a la final de 100m, mientras Diana Villatoro lucha en semifinales.

  • 24 de noviembre de 2025 a las 13:51
Stephanie Hernández, Alan Bustillo y Diana Villatoro representan a Honduras en el Sudamericano Máster de Atletismo 2025 en Chile.

 Foto: Cortesía

Santiago, Chile.- ¡Honduras presente! Stephanie Andrea Hernández, Diana Villatoro y Alan Bustillo son los catrachos que estarán representando al país en el Sudamericano Máster de Atletismo 2025, campeonato que se está realizando en Chile.

Los atletas catrachos estarán compitiendo con atletas de varios países como Perú, Argentina, México, Uruguay, Brasil y Chile. Dentro de esos cientos de competidores, buscarán conquistar los primeros lugares en Sudamérica.

Una de ellas es Stephanie Andrea Hernández, quien se clasificó este lunes 24 de noviembre a la final de los 100 metros en la categoría W30. La catracha cinco estrellas quiere dejar todo en la pista y conquistar nuevamente el podio.

Andrea se clasificó como primera de su grupo con un tiempo de 13.19", superando a atletas de Chile y Perú, que quedaron dentro de los ocho mejores tiempos de 20 que se estaban enfrentando la mañana de este lunes en la ciudad de Santiago.

Ahora, la hondureña tendrá una nueva prueba y buscará alcanzar otra vez en el podio, ya que en la edición anterior fue campeona de su categoría en 100 mts y 200 mts. La final será este martes 25 de noviembre a las 10:40 AM en Chile (7:40 AM hora de Honduras).

Por otra parte, la también catracha, Diana Villatoro, de igual manera está destacando al entrar a las semifinales en la categoría W35 en 100 mts que se llevarán a cabo este lunes a las 7:20 PM en Chile (4:20 PM hora de Honduras).

El Sudamericano Máster de Atletismo empezó este lunes 24 de noviembre en tierras sudamericanas y finaliza el 30 de noviembre en el Estadio Mario Recordón de la capital chilena. El torneo se realiza cada dos años.

Redacción web
Lesly Gutiérrez

