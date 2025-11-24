Jeaustin Campos exige a la directiva: "¿Dónde están cuando toca defender?"

San Pedro Sula, Honduras.- El director técnico de Real España, Jeaustin Campos, ofreció una análisis detallado y autocrítico sobre el desempeño de su equipo en el reciente partido, donde destacó la generación constante de oportunidades, pero lamentó la falta de contundencia ofensiva que ha marcado su temporada. Además, enfatizó que aunque su equipo ha hecho méritos dentro del campo, los resultados no se han dado y reconoció la responsabilidad.

En cuanto a la polémica labor arbitral, Campos fue claro al señalar la necesidad de que los dirigentes asuman la defensa institucional del club, ya que él ha sido sancionado por hablar sobre ese tema. Expresó preocupación por el arbitraje local, que consideró desbalanceado y con una mala educación deportiva que afecta la competición, especialmente en contraste con el arbitraje en competencias internacionales donde los jueces hondureños cumplen con alto nivel. Finalmente, el técnico habló del equilibrio necesario entre experiencia y juventud dentro de la plantilla, defendiendo la incorporación gradual de los jóvenes y destacando la importancia de darle oportunidad tanto a los veteranos como a los talentos emergentes para enfrentar la recta final del torneo y futuras competencias internacionales. ¿Su análisis del juego y se sintió afectado por la actuación arbitral, ya que en algunos momentos se le vio muy inconforme con ese tema? Creo que es muy repetitivo decirlo, pero si analizamos las conferencias de prensa desde que empezó el torneo, es lo mismo que voy a mencionar ahora. El equipo genera tres, cuatro, hasta cinco llegadas, como hoy, mucho más que el rival, pero no hemos sido lo suficientemente efectivos ni expeditos en las áreas, y eso nos ha costado los partidos que hemos jugado, respetando a todos, incluido el de hoy. No merecíamos perder, pero esto no es cuestión de merecimiento, pero a veces el juego no depende sólo de eso. Internamente, tenemos autoregulación y autocrítica, y eso lo hemos conversado puertas adentro.

Respecto a los árbitros, quiero ser claro: si los dirigentes sólo escriben tonterías en redes sociales y no defienden realmente al club, dejando que las críticas sean agresivas, pero sin respaldo real, ¿dónde están cuando toca defender? Les dije desde el principio que este torneo, como otros en los que he estado, no se ganan sólo en la mesa, sino que hay que pelear también ahí. No quiero meterme en ese tema porque es responsabilidad de los dirigentes hacer el trabajo duro y denunciar al arbitraje cuando sea necesario, ya que conmigo hay sanciones y yo soy quien da la cara. Lamentablemente hoy vimos cosas en el arbitraje local que no se ven en competencias centroamericanas ni internacionales, y siento que nuestro fútbol no merece la cantidad de faltas dudosas (¡veinte en un juego!), muchas de ellas ni siquiera son reales. Los partidos de los equipos hondureños en la Copa Centroamericana tienen menos faltas y no las pitan. No hablo de mala intención, sino de una mala educación futbolística en el campeonato respecto a las situaciones de árbitros y faltas fingidas. Esto ha afectado a equipos como a Real España, Olimpia y Motagua también y es otro tipo de arbitraje que hay que manejar. En el extranjero, los árbitros hondureños trabajan muy bien, con pocas quejas, he estado analizando su labor y hacen un trabajo extraordinario. ¿Cree que esta situación de arbitraje también influye en que Honduras no esté hoy en un Mundial y qué opina sobre la falta de gol o la falta de actitud ofensiva clara en Real España? Es multifactorial. No sólo el arbitraje afecta la intensidad y ritmo del partido. Hay muchos temas que no me corresponden detallar aquí. Los datos mandan, y puedo opinar que si el equipo no genera ocasiones claras, tampoco se produce. Equipos como el de hoy que atacan suelen equilibrar el partido, pero nosotros siempre hemos ido al ataque. Desafortunadamente, estamos con una planificación ofensiva limitada, más aún por ausencias importantes como Nixon Cruz, Dixon Ramírez y César Romero, quienes aportan juego por fuera. Hemos tenido que poner chicos jóvenes en posiciones no tan esperadas, como Chapetilla Mejía de extremo derecho, además de Ángel Girón y Mike Arana, de apenas 17 años. Si miramos estadísticas, hemos generado muchas llegadas, incluso en Tegucigalpa contra Olimpia tuvimos más de veinte ocasiones y aun así perdimos. Hoy llegamos mucho más que el rival y aún así nos anotan goles que son errores básicos, lo que duele mucho. Ellos llegaron menos, pero marcaron esas dos situaciones lamentables.