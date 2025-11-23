Polémica en Olimpia vs Marathón, jugadores fueron encarados por "barras" y lindas chicas

Olimpia venció 3-2 al Marathón este domingo en el estadio Nacional de Tegucigalpa. Te dejamos las mejores postales que dejó el partido.
La barra Ultra Fiel del Olimpia nunca deja solo a su equipo y así llegaron desde tempranas horas el estadio Nacional de Tegucigalpa,
Canticos y humo blanco adornaron la llegada de la hinchada del Olimpia a loa alrededores del coloso capitalino.
El hecho curioso llegó cuando los seguidores del Olimpia evidenciaron su molestia con la plantilla y cuerpo técnico del equipo merengue tras la paliza sufrida ante Génesis y el fracaso una vez más que sufrieron en la Copa Centroamericana.
Los seguidores del Olimpia no se anduvieron con rodeos y este domingo en horas de la tarde se rebelaron al extremo de provocarle una encerrona a los jugadores del club olimpista.
Cuando la plantilla llegaba en la unidad de transporte al coloso capitalino, la barra del Olimpia conocida como la Ultra Fiel lo estaba esperando.
Los barristas del Olimpia también le reclamaron a la plantilla por la paliza sufrida en la última jornada contra Génesis donde recibieron una paliza de 6-2.
Un gran aguacero cayó sobre Tegucigalpa previo al arranque del partido entre Olimpia y Marathón por la jornada 18 de Liga Nacional.
Pocos aficionados llegaron a presenciar el clásico por las fuertes lluvias que azotaron el territorio nacional este fin de semana.
Los aficionados del Olimpia llegaron para apoyarlo en uno de los partidos más importantes de las vueltas regulares en este torneo Apertura 2025.
Hinchas dejaron atrás los colores y se mostró un ambiente de mucha hermandad en la previa del clásico.
Las lindas chicas no pueden faltar en este tipo de encuentros del fútbol hondureño.
Así posó esta hermosa dama para el lente de EL HERALDO, presente en el estadio Nacional.
Este fue el 11 titular de Olimpia: 1. Édrick Menjívar; 5. Elison Rivas, 2. Emanuel Hernández, 3. Facundo Queiróz, 44. Edwin Lobo; 32. Agustín Mulet, 15. Kevin Güity, 7. José Mario Pinto, 70. Dereck Moncada; 9. Jorge Benguché, 19. Yustin Arboleda.
Así salió Marathón: 23. César Samudio, 2. Henry Figueroa, 4. Javier Rivera, 5. Francisco Martínez, 7. Isaac Castillo, 10. Damín Ramírez, 11. Nicolás Messiniti, 17. Alexy Vega, 19. Javier Aguilera, 21. Odín Ramos, 26. Samuel Elvir.
Previo al arranque del encuentro, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la hermana del jugador Yustin Arboleda.
Olimpia salió con todo en busca de defender el liderato de Liga Nacional y atacó desde los primeros minutos.
Al minuto 11, Henry Figueroa le pegó en el rostro a Agustín Mulet y el juez del partido no dudó en sancionar penal para los Albos.
La jugada desató polémico y los futbolistas Verdolagas se fueron a reclamarle al juez principal, quien mantuvo su decisión.
El delantero Yustin Arboleda no perdonó y engañó por completo a César Samudio. Los Albos ya le ganaban 1-0 al Marathón en la capital.
El atacante colombiano celebró de rodillas y con la cabeza sobre el engramillado.
Además, se fue en llanto ya que perdió a su hermana, quien falleció hace unas horas. Previo al arranque del partido le guardaron un minuto de silencio a la dama.
En el resto de la primera mitad Maratthón buscó el empate, pero no tuvo suerte. Alexy Vega fue el más insistente de los visitantes.
A Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, no le importó mojarse y estuvo dándole indicaciones durante todo el partido a sus jugadores.
Comenzando el segundo tiempo. Édrick Menjívar derribó a Nicolás Messiniti en el área.
El árbitro sancionó penal y cartulina amarilla para el portero merengue.
Messiniti fue el encargado de ejecutar el lanzamiento. El delantero argentino no falló desde los 11 pasos y clavó el tanto del empate 1-1 en el Clásico al minuto 53.
Olimpia no se quedó de brazos cruzados y rápidamente recuperó la ventaja en el marcador al minuto 55.
Edwin Lobo despejó el balón, Jorge Renán Benguché recibió en campo rival, se quitó al defensor y se escapó por la banda derecha, entró al área y sacó un remate que dejó sin reacción a César Samudio. Olimpia se puso en ventaja 2-1 ante Marathón.
Al minuto 80 Olimpia el joven futbolista de Roatán Clinton Bennet se estrenó como goleador en la Liga Nacional y llegó tras un centro desde la izquierda y entre su lucha en el área pudo poner el pie para mandarla al fondo de la red.
Así celebraron los futbolistas del Albo el 3-1 en el clásico ante los Verdolagas.
Marathón tuvo un lanzamiento penal en los últimos minutos que Messiniti mandó a guardar para su doblete en la noche y el 3-2 en el partido.
Olimpia terminó ganando el partido 3-2. Con este resultado, los albos se mantienen en el primer lugar del Apertura 2025con 40 puntos y se despegan a 4 puntos del Marathón, que es segundo lugar.
La afición de Olimpia celebró el triunfo de la noche con estos fuegos artificiales.