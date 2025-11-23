Barra del Olimpia les hizo la encerrona y encaró a jugadores previo a clásico ante Marathón

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia enfrenta a Marathón este domingo 23 de noviembre desde las 5:15 de la tarde en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa por la jornada 18 del torneo Apertura y se vivió un hecho que captó la atención. Cabe resaltar que el León viene de ser goleado por 6-2 frente al Génesis PN en la ciudad de La Paz el pasado 9 de noviembre y fue la peor humillación en la historia de los blancos.

El terrible resultado derivó en la renuncia del entrenador uruguayo Eduardo Espinel, pero luego se retractó tras reunión con la directiva melenuda. Cuando la plantilla llegaba en la unidad de transporte al coloso capitalino, la barra del Olimpia conocida como la Ultra Fiel los estaba esperando.